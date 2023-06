Le Marty Hôtel, un établissement "arty" au cœur de Bordeaux

à dix petites minutes du centre-ville, s'affiche comme unePlus qu'un simple hôtel, il se veut unqui, sous drapeau Tapestry Collection by Hilton, mêlequi suscitent échanges et rencontres.C’est le groupe VICARTEM, via sa filiale Younight Hospitality, qui signe ce nouvel hôtel.La décoration, mêlant décors en bois d’écriture classique à des éléments industriels en acier et en béton, est agrémentée de couleurs vives, de mobilier vintage et de tissus aux textures variées. A l’étage, lesmisent sur une ambiance plus feutrée.Les clients peuvent choisir entreallant du cocon à la chambre avec balcon et vue sur les toits bordelais. Chacune d’entre elles possède une douche à effet de pluie, des cosmétiques de la marque Soin de Soi, labellisée B-Corp et locale, ainsi qu’une literie haut de gamme by Hilton.En phase avec les habitudes et les besoins actuels, c’est tout un art de vivre résolument urbain qui s’y déploie.