Yves Hanania : "Le luxe a su rebondir très vite après le Covid"

TourMaG : L'offre touristique du Moyen-Orient se développe très rapidement. Cette région sera-t-elle le nouveau "spot" du tourisme international ?



Yves Hanania : Il ne faut pas être binaire, qu'il s'agisse de Chat GPT ou du Moyen-Orient. Il ne faut pas opposer Dubaï et la France ou l'Europe. Il y aura de la place pour tout le monde.



Incontestablement, de nouvelles destinations émergent au Moyen-Orient, à Dubaï et au milieu du désert. Incontestablement aussi, il y aura une clientèle pour ces nouvelles destinations. Et c'est tant mieux.



Cela n'empêchera pas la France de s'en sortir très bien. Elle a l'avantage de posséder une grande variété de paysages que peu d'autres pays ont. Cela lui donne d'autant plus des atouts que demain, il faudra éviter les points de saturation. La France pourra ainsi plus facilement, dans ses différentes régions, et à toutes les saisons, avoir une offre adaptée et personnalisée.



TourMaG : Ces offres personnalisées resteront elles l'apanage du tourisme haut de gamme ?



Yves Hanania : L'expérience prouve que les industries évoluent. L'industrie touristique n'y échappera pas. Les tendances actuelles la portent vers des destinations plus proches, plus éco-responsables, plus centrées sur le bien-être, sur le sport, sur la gastronomie, etc.



Bien sûr, le tourisme de luxe s'adapte plus vite, son offre est déjà plus sophistiquée. Mais ces nouvelles tendances vont, peu à peu, irriguer toute l'industrie du tourisme, quelque soit la clientèle à laquelle elle s'adresse.



Il en ira dans le monde du tourisme, comme dans la mode portée par des marques de luxe comme Gucci, Dior, Louis Vuitton, mais aussi off-white comme AMI PARIS, Maison Kitsuné et Jacquemus, les trois marques françaises qui ont connu une très forte croissance pendant la pandémie.



Le luxe est une chance pour un pays comme la France. Parce qu'il s'adresse à une clientèle très haut de gamme mais aussi très exigeante, le tourisme de luxe doit, comme la haute couture, innover sans cesse pour la satisfaire. Tôt ou tard, ces innovations inspireront le reste de l'industrie du tourisme. On ne peut que s'en réjouir.