TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron

Un nouvel hôtel de luxe attendu dès avril 2026


MGallery Collection annonce l’ouverture, en avril 2026, d’un nouvel établissement sur l’île d’Oléron, à Saint-Trojan-les-Bains. Le projet s’inscrit dans la transformation du Novotel Thalassa.


Rédigé par le Jeudi 8 Janvier 2026

MGallery Collection s'installe sur l’île d’Oléron - DepositPhotos.com, 360ber
MGallery Collection s'installe sur l’île d’Oléron - DepositPhotos.com, 360ber
TAP Air Portugal
MGallery Collection, marque de boutique-hôtels de la division luxe du groupe Accor, signe un nouvel établissement sur l’île d’Oléron, à Saint-Trojan-les-Bains, au sein d’un environnement naturel classé Natura 2000.

Baptisé Bel Hôtel Oléron - MGallery Collection, l’établissement ouvrira ses portes en avril 2026, à l’issue d’une transformation en profondeur de l’ancien Novotel Thalassa construit dans les années 1970.

Ce projet est le fruit d’une collaboration renouvelée entre Accor et CLR Hôtels, filiale du groupe rochelais CGR.

L’hôtel comptera 102 chambres, dont huit suites, toutes ouvertes sur la pinède ou sur l’océan. L’architecture et le design, inspirés des maisons balnéaires d’Oléron, privilégient des matériaux naturels, des bois clairs et des teintes minérales, dans une atmosphère lumineuse et apaisante.

L’offre de restauration sera confiée au chef étoilé Pierre Gagnaire, avec un restaurant principal, doté d’une terrasse, une Table du Chef, deux bars et un beach club, autour d’une carte mettant à l’honneur les produits de la mer et du terroir local.

Bel Hôtel Oléron - MGallery Collection, une nouvelle adresse sur la façade Atlantique

Autres articles
Dans la continuité de l’histoire du site, l’établissement proposera un spa et une thalassothérapie marine comprenant une piscine intérieure, un hammam, un sauna vitré, une tisanerie et vingt-sept cabines de soins, dont plusieurs en duo.

Des activités de plein air viendront compléter l’expérience, telles que le yoga face à l’océan, la méditation sous les pins ou le paddle.

Implanté au cœur d’un écosystème protégé, le projet a été conduit en concertation avec les autorités locales et le ministère de la Transition écologique afin de préserver la biodiversité environnante.

L’hôtel mettra également en avant les producteurs oléronais à travers ses offres culinaires et ses expériences.

Avec cette nouvelle adresse sur la façade Atlantique, MGallery Collection poursuit son développement sélectif en France, qui comptera prochainement près de 40 hôtels, et renforce sa présence sur le littoral ouest.

A lire aussi : Accor : une vingtaine de nouveaux hôtels en France au 2e semestre 2025

Lu 257 fois

Tags : accor, mgallery, oleron
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 8 Janvier 2026 - 07:39 AlUla, fabuleux trésor de l’Arabie saoudite

Mercredi 7 Janvier 2026 - 16:30 Oceania Cruises devient une compagnie 100% adulte à partir de 2026

Brand news LuxuryTravelMaG

Heritage Awali Golf & Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion

Heritage Awali Golf &amp; Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion
Heritage Awali Golf & Spa Resort réaffirme son identité intemporelle tout en se réinventant...
Dernière heure

Sous-location illégale : la responsabilité d’Airbnb peut être engagée

Baromètre EDV - Orchestra : en 2025, le nombre de clients s'érode, le panier moyen progresse

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !

Tempête Goretti : routes, TER et aéroports sous haute vigilance

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

CLIMATS DU MONDE - Gestionnaire Transport H/F - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PASSION AFRICA TRAVEL - Assistante Marketing et Réseaux Sociaux H/F - Stage - (Télétravail ou Afrique du Sud)
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

Baromètre EDV - Orchestra : en 2025, le nombre de clients s'érode, le panier moyen progresse

Baromètre EDV - Orchestra : en 2025, le nombre de clients s'érode, le panier moyen progresse
Partez en France

Partez en France

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Production

Production

Climats du Monde : et si vous vendiez Bali… hors saison ? (Vidéos)

Climats du Monde : et si vous vendiez Bali… hors saison ? (Vidéos)
AirMaG

AirMaG

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de .BOSYS

Travelsoft poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de .BOSYS
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron
HotelMaG

Hébergement

Sous-location illégale : la responsabilité d’Airbnb peut être engagée

Sous-location illégale : la responsabilité d’Airbnb peut être engagée
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier

Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026

Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias