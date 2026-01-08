MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron

MGallery Collection, marque de boutique-hôtels de la division luxe du groupe Accor, signe un nouvel établissement sur l’île d’Oléron, à Saint-Trojan-les-Bains, au sein d’un environnement naturel classé Natura 2000.
Baptisé Bel Hôtel Oléron - MGallery Collection, l’établissement ouvrira ses portes en avril 2026, à l’issue d’une transformation en profondeur de l’ancien Novotel Thalassa construit dans les années 1970.
Ce projet est le fruit d’une collaboration renouvelée entre Accor et CLR Hôtels, filiale du groupe rochelais CGR.
L’hôtel comptera 102 chambres, dont huit suites, toutes ouvertes sur la pinède ou sur l’océan. L’architecture et le design, inspirés des maisons balnéaires d’Oléron, privilégient des matériaux naturels, des bois clairs et des teintes minérales, dans une atmosphère lumineuse et apaisante.
L’offre de restauration sera confiée au chef étoilé Pierre Gagnaire, avec un restaurant principal, doté d’une terrasse, une Table du Chef, deux bars et un beach club, autour d’une carte mettant à l’honneur les produits de la mer et du terroir local.
Bel Hôtel Oléron - MGallery Collection, une nouvelle adresse sur la façade Atlantique
Dans la continuité de l’histoire du site, l’établissement proposera un spa et une thalassothérapie marine comprenant une piscine intérieure, un hammam, un sauna vitré, une tisanerie et vingt-sept cabines de soins, dont plusieurs en duo.
Des activités de plein air viendront compléter l’expérience, telles que le yoga face à l’océan, la méditation sous les pins ou le paddle.
Implanté au cœur d’un écosystème protégé, le projet a été conduit en concertation avec les autorités locales et le ministère de la Transition écologique afin de préserver la biodiversité environnante.
L’hôtel mettra également en avant les producteurs oléronais à travers ses offres culinaires et ses expériences.
Avec cette nouvelle adresse sur la façade Atlantique, MGallery Collection poursuit son développement sélectif en France, qui comptera prochainement près de 40 hôtels, et renforce sa présence sur le littoral ouest.
