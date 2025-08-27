MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel

Après La Grande Terrasse Hôtel & Spa La Rochelle – MGallery Collection, nous sommes fiers de renforcer notre collaboration avec CLR Hotels à travers ce nouveau projet alpin.



Valmorel marque une première en montagne pour MGallery et une étape majeure dans notre volonté de proposer un luxe authentique et durable au cœur des plus beaux territoires français

MGallery , filiale du Groupe Accor, s’apprête à poser ses valises dans les Alpes françaises.Un nouvel établissement 5 étoiles ouvrira ses portesau cœur de la station de, marquant la première incursion de la marque en station de montagne.Ce projet est porté par, filiale du groupe CGR reconnue pour son expertise dans les univers du cinéma, de la restauration, de l’hôtellerie et du bien-être.", explique Maud Bailly Directrice générale Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems.