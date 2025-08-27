TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel

Immersion alpine et luxe responsable


MGallery Collection, la marque de boutique-hôtels de luxe du Groupe Accor, fait sa première incursion en montagne avec l’ouverture prévue en 2027 d’un hôtel 5 étoiles à Valmorel.


Lundi 1 Septembre 2025

MGallery Collection fait sa première incursion en montagne - Depositphos @Gudella
MGallery, filiale du Groupe Accor, s’apprête à poser ses valises dans les Alpes françaises.

Un nouvel établissement 5 étoiles ouvrira ses portes courant 2027 au cœur de la station de Valmorel, marquant la première incursion de la marque en station de montagne.

Ce projet est porté par CLR Hotels, filiale du groupe CGR reconnue pour son expertise dans les univers du cinéma, de la restauration, de l’hôtellerie et du bien-être.

"Après La Grande Terrasse Hôtel & Spa La Rochelle – MGallery Collection, nous sommes fiers de renforcer notre collaboration avec CLR Hotels à travers ce nouveau projet alpin.

Valmorel marque une première en montagne pour MGallery et une étape majeure dans notre volonté de proposer un luxe authentique et durable au cœur des plus beaux territoires français", explique Maud Bailly Directrice générale Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems.

MGallery Collection : un refuge alpin au cœur de la nature

Conçu par Bertrand Pourrier et son agence ABP Architectes, le futur hôtel respectera les standards RE2020 et visera des certifications environnementales comme BREEAM, "en privilégiant des matériaux locaux et biosourcés."

L’établissement proposera 82 chambres, dont près d’un tiers en suites, toutes avec un accès direct aux pistes. Les hôtes bénéficieront d’une vue dégagée sur la vallée depuis un cadre préservé, en lisière d’une forêt de pins.

Côté décoration, le design mêlera chaleur contemporaine et héritage savoyard, avec bois sculpté, pierre et tartan.

Les infrastructures comprendront un restaurant gastronomique, un restaurant principal avec terrasse, un bar et un speakeasy, ainsi qu’un spa de 480 m² avec piscine intérieure et extérieure.

Une ski-room, une salle de projection privée et un espace détente compléteront l’expérience pour les amateurs de glisse.

Un engagement fort pour l’environnement et les territoires

Le projet s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement durable de MGallery.

L’architecture paysagère, les performances énergétiques et l’utilisation de matériaux locaux s’accompagnent d’un espace dédié aux collaborateurs avec 43 logements et un restaurant, ainsi que de la valorisation de l’artisanat et des circuits courts.

Cette ouverture s’ajoute à la dynamique de croissance sélective de MGallery Collection, qui compte aujourd’hui 37 hôtels en France et 6 établissements en développement.

Après les littoraux, les centres-villes et les lieux patrimoniaux, c’est désormais sur les sommets alpins que la marque entend proposer des expériences singulières, mêlant authenticité, immersion et luxe responsable.


