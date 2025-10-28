MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel

Accor s’associe à United Hospitality Management pour développer le Creekside Hotel à Dubaï - Depositphotos.com, @HJBC
Accor poursuit son expansion à Dubaï avec la signature d’un accord de franchise portant sur le Creekside Hotel, propriété de Dubai Duty Free et géré par United Hospitality Management (UHM).
L’établissement rejoindra la collection MGallery après une rénovation complète, dans le cadre d’un partenariat en marque blanche.
Situé à Al Garhoud, à proximité de l’aéroport international de Dubaï, du Festival City Mall et du quartier historique d’Al Fahidi, le Creekside Hotel bénéficie d’un emplacement privilégié donnant sur le Dubai Creek Golf & Yacht Club.
MGallery : des chambres et installations alliant luxe et art
L’établissement dispose de 292 chambres et suites, offrant des vues sur la crique et le panorama urbain.
Il abrite également une collection de 482 œuvres d’art réalisées par 52 artistes.
Parmi les installations figurent deux piscines extérieures, un toit terrasse, le spa Akaru avec 14 salles de soins, un sauna et des hammams, ainsi que l’accès au Aviation Club Fitness Centre, incluant salles de sport, courts de squash, de tennis et de paddle.
Pour Accor, ce partenariat renforce sa présence aux Émirats arabes unis, où il exploite déjà plus de 85 hôtels sous des enseignes variées, dont Raffles, Fairmont, Sofitel, MGallery Collection, Rixos, Swissôtel, Pullman, Mövenpick, Grand Mercure, Novotel, Mercure, ibis Styles et ibis.
Jean-Baptiste Recher, directeur du développement des marques de luxe pour le Moyen-Orient, l’Afrique et la Turquie chez Accor, souligne : "Cet hôtel occupe une place importante dans la culture et le sport à Dubaï. Sa transition vers MGallery permettra de mettre en valeur son héritage tout en offrant une expérience haut de gamme aux clients."
