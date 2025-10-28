TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo HotelMaG  
Recherche avancée

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel

292 chambres et suites au cœur de Dubaï


Accor renforce sa présence à Dubaï avec le Creekside Hotel. L’établissement, propriété de Dubai Duty Free et géré par United Hospitality Management, rejoindra la collection MGallery après une rénovation complète.


Rédigé par le Mercredi 29 Octobre 2025

Accor s’associe à United Hospitality Management pour développer le Creekside Hotel à Dubaï - Depositphotos.com, @HJBC
Accor s’associe à United Hospitality Management pour développer le Creekside Hotel à Dubaï - Depositphotos.com, @HJBC
Assurever
Accor poursuit son expansion à Dubaï avec la signature d’un accord de franchise portant sur le Creekside Hotel, propriété de Dubai Duty Free et géré par United Hospitality Management (UHM).

L’établissement rejoindra la collection MGallery après une rénovation complète, dans le cadre d’un partenariat en marque blanche.

Situé à Al Garhoud, à proximité de l’aéroport international de Dubaï, du Festival City Mall et du quartier historique d’Al Fahidi, le Creekside Hotel bénéficie d’un emplacement privilégié donnant sur le Dubai Creek Golf & Yacht Club.

MGallery : des chambres et installations alliant luxe et art

Autres articles
L’établissement dispose de 292 chambres et suites, offrant des vues sur la crique et le panorama urbain.

Il abrite également une collection de 482 œuvres d’art réalisées par 52 artistes.

Parmi les installations figurent deux piscines extérieures, un toit terrasse, le spa Akaru avec 14 salles de soins, un sauna et des hammams, ainsi que l’accès au Aviation Club Fitness Centre, incluant salles de sport, courts de squash, de tennis et de paddle.

Pour Accor, ce partenariat renforce sa présence aux Émirats arabes unis, où il exploite déjà plus de 85 hôtels sous des enseignes variées, dont Raffles, Fairmont, Sofitel, MGallery Collection, Rixos, Swissôtel, Pullman, Mövenpick, Grand Mercure, Novotel, Mercure, ibis Styles et ibis.

Jean-Baptiste Recher, directeur du développement des marques de luxe pour le Moyen-Orient, l’Afrique et la Turquie chez Accor, souligne : "Cet hôtel occupe une place importante dans la culture et le sport à Dubaï. Sa transition vers MGallery permettra de mettre en valeur son héritage tout en offrant une expérience haut de gamme aux clients."


Lu 210 fois

Tags : accor, mgallery
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 28 Octobre 2025 - 10:00 Honotel ouvrira 6 hôtels GLINT, Hostel & Suites d'ici 2027

Lundi 27 Octobre 2025 - 17:33 MGallery renforce sa présence dans les montagnes japonaises

Playa Hotels & Resorts
Dernière heure

L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque

Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026

Odalys Vacances repense son offre

Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood

Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Saint-Maur (36))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe
Distribution

Distribution

Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?

Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?
Partez en France

Partez en France

Odalys Vacances repense son offre

Odalys Vacances repense son offre
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque

L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque
Production

Production

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord
AirMaG

AirMaG

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood

Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood
HotelMaG

Hébergement

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026

Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias