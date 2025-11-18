Antoine Dubois, nommé Directeur Marketing & Ventes De Monte-Carlo Société des Bains de Mer - Photo Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Antoine Dubois rejoint officiellement le Groupe MonteCarlo Société des Bains de Mer (SBM), le 17 novembre 2025. Il occupe le poste de Fort d’une solide expérience internationale dans l’univers de la communication et du marketing, Directeur Marketing & Ventes.
A ce titre, il devient membre du Comité Exécutif du Groupe et reporte directement au Directeur Général, sous l’autorité du Président-Délégué.
i"L’ensemble des activités génératrices de revenus du Groupe [SBM (ventes, marketing, revenue management, distribution et relation client), sont placées sous la responsabilité d’Antoine Dubois, pour accélérer la croissance des différents secteurs stratégiques du Groupe (hôtellerie, restauration, gaming, bien-être et divertissement), tout en renforçant le positionnement de Monte-Carlo comme destination iconique de l’ultra-luxe durable."]i indique un communiqué de presse.
A ce titre, il devient membre du Comité Exécutif du Groupe et reporte directement au Directeur Général, sous l’autorité du Président-Délégué.
i"L’ensemble des activités génératrices de revenus du Groupe [SBM (ventes, marketing, revenue management, distribution et relation client), sont placées sous la responsabilité d’Antoine Dubois, pour accélérer la croissance des différents secteurs stratégiques du Groupe (hôtellerie, restauration, gaming, bien-être et divertissement), tout en renforçant le positionnement de Monte-Carlo comme destination iconique de l’ultra-luxe durable."]i indique un communiqué de presse.
Le parcours d'Antoine Dubois
Autres articles
-
Pullman accélère sa transformation et vise les 200 hôtels
-
MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel
-
Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027
-
Accor réinvente son offre de fidélité avec un abonnement mondial
-
MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel
Parmi ses priorités figurent la conception d’un programme de fidélité adapté à l’univers ultra-luxe, la mise en œuvre d’une stratégie de relation client sur mesure, ainsi que la poursuite de l’élévation des standards de qualité au service de la satisfaction des clients.
Après avoir débuté sa carrière dans le marketing, la publicité et la communication, chez Leo Burnett Paris, Disneyland Paris, ou encore RTL, Antoine Dubois a rejoint le Groupe Accor en 2011.
Il y a occupé différents postes de direction, dans les domaines de la communication, de la publicité, du marketing relationnel et de la stratégie de marque, entre autres.
Il a notamment contribué, dans ses fonctions, à la segmentation du portefeuille de marques du Groupe Accor lors de sa montée en gamme, au déploiement du nouveau programme de fidélité Accor ALL - Live Limitless. Depuis 2021, il était le Vice-Président Senior, Marketing, Expérience Client & Fidélité Europe & Afrique du Nord.
Après avoir débuté sa carrière dans le marketing, la publicité et la communication, chez Leo Burnett Paris, Disneyland Paris, ou encore RTL, Antoine Dubois a rejoint le Groupe Accor en 2011.
Il y a occupé différents postes de direction, dans les domaines de la communication, de la publicité, du marketing relationnel et de la stratégie de marque, entre autres.
Il a notamment contribué, dans ses fonctions, à la segmentation du portefeuille de marques du Groupe Accor lors de sa montée en gamme, au déploiement du nouveau programme de fidélité Accor ALL - Live Limitless. Depuis 2021, il était le Vice-Président Senior, Marketing, Expérience Client & Fidélité Europe & Afrique du Nord.