Antoine Dubois, nommé Directeur Marketing & Ventes De Monte-Carlo Société des Bains de Mer

il succède à Julien Munoz

Le 17 novembre dernier, Antoine Dubois a rejoint le Groupe MonteCarlo Société des Bains de Mer (SBM), en qualité de Directeur Marketing & Ventes, succédant ainsi à Julien Munoz.



Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 21 Novembre 2025

Lu 74 fois