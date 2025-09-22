Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027

L’Italie est l’un des marchés les plus importants pour Sofitel en Europe du Sud, et l’ouverture du Sofitel Genoa Waterfront constitue une étape clé dans notre stratégie de croissance, après le succès du Sofitel Roma Villa Borghese

Nous sommes fiers d’unir nos forces à celles d’Accor pour implanter Sofitel à Gênes

Ce projet témoigne de notre volonté de créer des destinations qui allient patrimoine culturel, design d’exception et expériences clients mémorables.