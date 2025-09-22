Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027 - Depositphotos.com Auteur OceanProd
Accor renforce sa présence dans l’hôtellerie de luxe en Italie avec la signature du Sofitel Genoa Waterfront, dont l’ouverture est prévue en 2027.
Développé en partenariat avec AG Group, premier opérateur touristique intégré en Italie, cet établissement sera situé au cœur du projet de régénération urbaine Waterfront di Levante à Gênes.
L’hôtel sera signé par Renzo Piano Building Workshop (RPBW).
Le Sofitel Genoa Waterfront proposera 120 chambres, dont 20 suites.
Développé en partenariat avec AG Group, premier opérateur touristique intégré en Italie, cet établissement sera situé au cœur du projet de régénération urbaine Waterfront di Levante à Gênes.
L’hôtel sera signé par Renzo Piano Building Workshop (RPBW).
Le Sofitel Genoa Waterfront proposera 120 chambres, dont 20 suites.
Le Sofitel Genoa Waterfront proposera 120 chambres
Autres articles
L’établissement s’inscrira aux côtés d’autres projets emblématiques de Renzo Piano, déjà à l’origine du Shard à Londres ou du Centre Pompidou à Paris.
L’offre comprendra un restaurant ouvert toute la journée, un lounge-bar, un pool bar, un spa, une salle de fitness, une piscine ainsi que deux salles de réunion.
L’hôtel bénéficiera d’un emplacement stratégique, avec une nouvelle connexion ferroviaire à grande vitesse reliant Gênes à Milan en 53 minutes dès 2026, tout en permettant un accès privilégié vers Portofino et les Cinque Terre.
L’offre comprendra un restaurant ouvert toute la journée, un lounge-bar, un pool bar, un spa, une salle de fitness, une piscine ainsi que deux salles de réunion.
L’hôtel bénéficiera d’un emplacement stratégique, avec une nouvelle connexion ferroviaire à grande vitesse reliant Gênes à Milan en 53 minutes dès 2026, tout en permettant un accès privilégié vers Portofino et les Cinque Terre.
Sofitel : la marque présente à Rome
« L’Italie est l’un des marchés les plus importants pour Sofitel en Europe du Sud, et l’ouverture du Sofitel Genoa Waterfront constitue une étape clé dans notre stratégie de croissance, après le succès du Sofitel Roma Villa Borghese », a déclaré Maud Bailly, Directrice générale de Sofitel Legend, Sofitel, MGallery et Emblems.
« Nous sommes fiers d’unir nos forces à celles d’Accor pour implanter Sofitel à Gênes », a souligné Andrea Girolami, Fondateur et Président du groupe. « Ce projet témoigne de notre volonté de créer des destinations qui allient patrimoine culturel, design d’exception et expériences clients mémorables. »
La marque Sofitel est déjà présente à Rome et développe des projets à Milan, Venise et Palerme.
« Nous sommes fiers d’unir nos forces à celles d’Accor pour implanter Sofitel à Gênes », a souligné Andrea Girolami, Fondateur et Président du groupe. « Ce projet témoigne de notre volonté de créer des destinations qui allient patrimoine culturel, design d’exception et expériences clients mémorables. »
La marque Sofitel est déjà présente à Rome et développe des projets à Milan, Venise et Palerme.