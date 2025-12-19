Corsair : Bruxelles offre un cadeau de Noël à la compagnie !

estime qu’il existe un doute sérieux quant au respect, par la France et Corsair, de l’engagement de limiter la flotte de Corsair à neuf appareils, engagement sur la base duquel la Commission a considéré compatible l’aide à la restructuration de Corsair dans la décision de 2020.

Il existe donc un doute sérieux quant au respect, par la France, du principe de non-récurrence (...).



Au regard de ce qui précède, et étant donné que les autorités françaises n’ont pas fait valoir d’autre fondement pour l’évaluation de la compatibilité avec le marché intérieur desdites aides, la Commission émet un doute quant à cette compatibilité

Le document de 26 pages, nourri par les données et les observations formulées par les concurrents, est empreint d’un fort scepticisme.L’Europe "Une révision jugée potentiellement illégale, certaines subventions ne pouvant être accordées à des entreprises en difficulté.À noter qu’une entreprise ne peut bénéficier que d’un seul plan de restructuration sur une période de dix ans.", affirmait alors la Commission européenne.