Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

la gare sera totalement fermée aux circulations TGV


Si vous avez prévu de voyager depuis ou vers Paris Gare de Lyon lors du pont du 1er mai, prenez vos précautions. Dans le cadre d'une vaste opération de modernisation du réseau francilien, la gare sera totalement fermée aux circulations TGV pendant 72 heures. Voici ce qu'il faut savoir.


Rédigé par le Mercredi 28 Janvier 2026

C’est un chantier titanesque que s'apprête à lancer SNCF Réseau. Du jeudi 30 avril à 20h30 au dimanche 3 mai à 14h00, la Gare de Lyon, véritable poumon ferroviaire emprunté par 300 millions de voyageurs par an, ne verra passer aucun TGV.

Cette interruption concerne l'ensemble des liaisons TGV INOUI, OUIGO et TGV Lyria (France, Espagne et Italie). L'objectif est de permettre le remplacement de deux postes d'aiguillage (gare souterraine et avant-gare) par des systèmes informatisés de dernière génération, une étape clé pour la régularité des trains.

Un plan de transport adapté : où prendre votre train ?

Pour maintenir la mobilité des voyageurs, la SNCF a mis en place un plan de transport alternatif permettant d'assurer environ 60 % du trafic habituel. Les TGV seront exceptionnellement déroutés vers d'autres gares d'Île-de-France.

Si vous voyagez ce week-end là, votre train partira ou arrivera dans l'une des gares suivantes :

Paris Montparnasse

Paris Gare de l’Est

Paris Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle

Paris Marne-la-Vallée – Chessy

Gare de Pont de Rungis

Versailles Chantiers

500 agents mobilisés jour et nuit

L'ampleur des travaux justifie cette fermeture exceptionnelle. Près de 500 opérateurs se relayeront en continu pendant trois jours pour réaliser cette prouesse technique.

En amont, ce chantier a nécessité deux ans de préparation et la pose de 400 km de câbles. Le week-end du 1er mai servira à effectuer le basculement final et à tester près de 15 000 connexions entre les systèmes de commande.

En parallèle, SNCF Réseau raccordera le futur technicentre "Villeneuve Demain" (destiné aux RER D et ligne R) et réalisera des travaux préparatoires pour la modernisation des voies souterraines prévue l'été prochain. Le choix de ce week-end permet, selon la SNCF, de concentrer les nuisances sur une période creuse pour les navetteurs du quotidien, afin de ne pas pénaliser les usagers des lignes R et RER D en semaine.

