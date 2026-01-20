Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

L'ampleur des travaux justifie cette fermeture exceptionnelle. Près de 500 opérateurs se relayeront en continu pendant trois jours pour réaliser cette prouesse technique.



En amont, ce chantier a nécessité deux ans de préparation et la pose de 400 km de câbles. Le week-end du 1er mai servira à effectuer le basculement final et à tester près de 15 000 connexions entre les systèmes de commande.



En parallèle, SNCF Réseau raccordera le futur technicentre "Villeneuve Demain" (destiné aux RER D et ligne R) et réalisera des travaux préparatoires pour la modernisation des voies souterraines prévue l'été prochain. Le choix de ce week-end permet, selon la SNCF, de concentrer les nuisances sur une période creuse pour les navetteurs du quotidien, afin de ne pas pénaliser les usagers des lignes R et RER D en semaine.