François Audouze, « pape » des vins anciens et talentueux organisateur de dîners d’exception

« Ici, c’est le rêve absolu : un Costantia du XIXe ! »

« Un tel Costantia, beaucoup d’amateurs aimeraient en avoir ! »

« Le plus cher du monde, c’est la Romanée-Conti 1945.



L’année dernière, après avoir, pendant trois mois, discuté du prix - sans nous accorder - avec le marchand qui m’en proposait une bouteille, nous avons fini par la boire ensemble ! »

, dit-il, désignant l'étiquette un peu rongée d'une bouteille, alors que nous avançons à petits pas entre deux rangées de casiers formés par des étagères simplement posées sur des carreaux de béton cellulaire., insiste François Audouze. On le croit sans peine.Construit en 1685 par Simon van der Stel, le premier gouverneur de la colonie du Cap, et aujourd’hui propriété de la famille Constanti, Groot Constantia est le plus ancien domaine viticole d'Afrique du Sud et l'un des plus beaux.Plus loin, sur une étagère, des vins de Chypre des années 1869-70. De l’autre côté du couloir, seulement, un domaine (1,8 hectare) emblématique des Grands Crus bourguignons, dont les nectars sont réputés les plus chers et les plus recherchés au monde.A ce propos, François Audouze qui est devenuraconte :Il est vrai qu’une Romanée-Conti 1945 mérite bien une longue discussion : une bouteille de ce millésime a déjà été adjugée 482 000€, rien que ça !