Au-delà des organisations, la transformation du secteur repose sur la montée des compétences des collaborateurs.



Sophie Ollier-Daumas s’y investit à fond, sous une double casquette, en dirigeant la Mission d'Accompagnement, de Soutien et de Conseil aux Offices de Tourisme (MASCOT, certifiée QUALIOPI), équivalent en région de la « fameuse » MONA en Nouvelle-Aquitaine, et en présidant Tourisme et compétences, organisme de formation organisé en SASU à l’initiative d’ADN tourisme.



Elle est convaincue que le tourisme est un secteur intensif en capital humain et que la qualité de l’accueil conditionne directement l’image des destinations et la satisfaction des clientèles.



Trois défis se dessinent en filigrane :



- le premier est celui de l’attractivité des métiers. Le secteur souffre d’un déficit d’image et de conditions d’exercice parfois contraignantes. Attirer de nouveaux talents suppose de mieux valoriser les parcours, les perspectives d’évolution et le sens des missions ;



- le deuxième défi concerne la fidélisation. Il s’agit de passer d’une logique de main-d’œuvre à une logique de parcours professionnel. Cela implique reconnaissance, montée en compétences et capacité à offrir des trajectoires diversifiées. L’intégration de l’intelligence artificielle, par exemple dans les fonctions de conseil en séjour, illustre cette évolution vers des métiers augmentés ;



- le troisième défi tient à la transformation continue des métiers. Les transitions écologique, numérique et sociétale redéfinissent en permanence les compétences attendues : relation client, interculturalité, marketing de distribution, data, ingénierie territoriale. Cette hybridation impose une formation continue et des passerelles avec d’autres secteurs.



Dans ce cadre, plusieurs dispositifs ont été développés. La fédération régionale (MASCOT), qui regroupe 85 offices de tourisme et 8 ADT, joue un rôle clé d’accompagnement, avec des actions de formation (accueil des publics en situation de handicap, langues, IA) financées notamment par l’AFDAS.



Elle porte également des démarches innovantes, comme l’accompagnement à l’accueil de nouveaux habitants, déjà déployé auprès d’une quarantaine d’offices.



À l’échelle nationale, la structuration de l’offre de formation via Tourisme & Compétences traduit la volonté de mieux articuler les interventions territoriales (réseaux comme la MONA ou les relais départementaux) et une offre de formation professionnalisée, en lien avec les dispositifs de financement.



L’enjeu est désormais clair : les ressources humaines ne peuvent plus être une variable d’ajustement. Elles constituent la clé de voûte du système touristique.



Cela suppose une approche collective, à l’échelle de la branche, avec une mutualisation accrue de certaines fonctions (data, community management), sans déposséder les territoires de leurs compétences.