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TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

Les opérateurs européens vont tester un prolongement transfrontalier inédit


Les compagnies SNCF Voyageurs, la SNCB et les CFF unissent leurs forces pour expérimenter une extension majeure du réseau à grande vitesse européen. À compter du mois de juillet 2027, la liaison TGV INOUI existante entre Bruxelles et Strasbourg sera prolongée jusqu’à la gare suisse de Bâle CFF.



Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 12 Juin 2026

Une liaison TGV directe va relier Bruxelles, Strasbourg et Bâle dès l'été 2027, Depositphotos.com, Photo by FotoPrivet
Une liaison TGV directe va relier Bruxelles, Strasbourg et Bâle dès l'été 2027, Depositphotos.com, Photo by FotoPrivet
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Le rail européen connaît un nouveau développement.

En connectant directement la Belgique, l’Est de la France et la Suisse, les trois opérateurs historiques que sont la SNCF, la SNCB et les CFF vont optimiser les liaisons de week-end, avec une ligne reliant Bruxelles, Strasbourg et Bâle.

Ce prolongement offre également de nouvelles perspectives de correspondances internationales au-delà des terminus officiels.

Ainsi, les voyageurs en provenance de Suisse pourront poursuivre leur trajet vers les Pays-Bas depuis Bruxelles ou opter pour une correspondance à Lille afin de rallier Londres.

Bruxelles-Strasbourg-Bâle : Une rotation le week-end pour les voyageurs internationaux

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D’un point de vue pratique, la grille horaire de cette expérimentation a été pensée pour optimiser la demi-journée de transport.

Le TGV quittera la gare de Bruxelles-Midi vers 7 heures du matin, desservant les arrêts intermédiaires habituels de la ligne, à savoir Lille-Europe, Roissy Aéroport CDG TGV, Champagne-Ardenne TGV, Meuse TGV, Lorraine TGV et Strasbourg-Ville, pour une arrivée programmée à Bâle CFF vers 12h30.

Le retour vers le nord s’organisera en début d’après-midi.

A lire : La SNCF devient fournisseur officiel du Tour de France jusqu’en 2028

Le train repartira de Bâle CFF vers 14 heures pour effectuer le trajet inverse et atteindre la capitale belge aux alentours de 19 heures. Pour les passagers effectuant un changement en gare de Lille-Europe à destination de la capitale britannique, l’arrivée à Londres est estimée vers 20 heures, heure locale.

Cette fluidité de parcours sur le trajet retour illustre la volonté des compagnies de proposer une alternative solide et intégrée face aux liaisons aériennes régionales.

Bien que le lancement de cette liaison expérimentale soit calé sur le début des départs estivaux de juillet 2027, le calendrier commercial est déjà anticipé par les partenaires ferroviaires.

A lire : La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum

L’ouverture des réservations et des ventes de billets est officiellement planifiée pour le printemps 2027.

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Tags : sncf, tgv
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