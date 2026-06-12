TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

Le rail européen connaît un nouveau développement.



En connectant directement la Belgique, l’Est de la France et la Suisse, les trois opérateurs historiques que sont la SNCF, la SNCB et les CFF vont optimiser les liaisons de week-end, avec une ligne reliant Bruxelles, Strasbourg et Bâle.



Ce prolongement offre également de nouvelles perspectives de correspondances internationales au-delà des terminus officiels.



Ainsi, les voyageurs en provenance de Suisse pourront poursuivre leur trajet vers les Pays-Bas depuis Bruxelles ou opter pour une correspondance à Lille afin de rallier Londres.