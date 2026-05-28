La SNCF devient fournisseur officiel du Tour de France jusqu’en 2028

Jean Castex, président-directeur général du groupe SNCF, et Christian Prudhomme, directeur du Tour de France - Photo : AB
La SNCF et le Tour de France officialisent un rapprochement inédit.
Réunis ce vendredi 29 mai 2026, Jean Castex, président-directeur général du groupe SNCF, et Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, ont annoncé la signature d’un partenariat de trois ans entre la compagnie ferroviaire et les organisateurs de la Grande Boucle.
Dans le cadre de cet accord, la SNCF devient "fournisseur officiel" du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift pour les éditions 2026, 2027 et 2028.
Pour Jean Castex, ce partenariat s’inscrit comme une évidence tant les deux institutions partagent une histoire et des valeurs communes.
"Le Tour de France, comme le train, c’est la France des territoires, la France populaire, la France des paysages", a-t-il déclaré devant les journalistes.
L’ancien Premier ministre a également rappelé que le tracé du premier Tour de France en 1903 avait été pensé en fonction des gares ferroviaires afin de permettre aux spectateurs et aux organisateurs de suivre l’épreuve.
Réunis ce vendredi 29 mai 2026, Jean Castex, président-directeur général du groupe SNCF, et Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, ont annoncé la signature d’un partenariat de trois ans entre la compagnie ferroviaire et les organisateurs de la Grande Boucle.
Dans le cadre de cet accord, la SNCF devient "fournisseur officiel" du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift pour les éditions 2026, 2027 et 2028.
Pour Jean Castex, ce partenariat s’inscrit comme une évidence tant les deux institutions partagent une histoire et des valeurs communes.
"Le Tour de France, comme le train, c’est la France des territoires, la France populaire, la France des paysages", a-t-il déclaré devant les journalistes.
L’ancien Premier ministre a également rappelé que le tracé du premier Tour de France en 1903 avait été pensé en fonction des gares ferroviaires afin de permettre aux spectateurs et aux organisateurs de suivre l’épreuve.
Le train et le vélo au cœur des mobilités décarbonées
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Au-delà du symbole historique, la SNCF entend mettre en avant les mobilités décarbonées à travers ce partenariat. "Le vélo et le train sont des mobilités d’avenir", a souligné Jean Castex évoquant également la volonté du groupe de développer davantage les services liés au vélo dans les gares et à bord des trains.
Parmi les principales annonces, SNCF Voyageurs mettra pour la première fois à disposition des équipes et des coureurs un TGV INOUI spécialement affrété pour assurer le transfert entre les Alpes et la région parisienne le 25 juillet prochain, à l’issue de l’étape de l’Alpe d’Huez.
Un train décoré aux couleurs du partenariat reliera ainsi les coureurs vers Paris avant l’arrivée finale sur les Champs-Élysées.
Christian Prudhomme a salué "un partenariat qui tombe sous le sens", insistant sur les nombreux liens historiques entre le rail et la Grande Boucle.
"La SNCF et le Tour de France rapprochent les gens et rassemblent les territoires", a-t-il affirmé. Le directeur du Tour a également rappelé que les transferts en train faisaient partie de l’histoire de l’épreuve avant d’être progressivement abandonnés ces dernières années, notamment après la crise sanitaire.
Parmi les principales annonces, SNCF Voyageurs mettra pour la première fois à disposition des équipes et des coureurs un TGV INOUI spécialement affrété pour assurer le transfert entre les Alpes et la région parisienne le 25 juillet prochain, à l’issue de l’étape de l’Alpe d’Huez.
Un train décoré aux couleurs du partenariat reliera ainsi les coureurs vers Paris avant l’arrivée finale sur les Champs-Élysées.
Christian Prudhomme a salué "un partenariat qui tombe sous le sens", insistant sur les nombreux liens historiques entre le rail et la Grande Boucle.
"La SNCF et le Tour de France rapprochent les gens et rassemblent les territoires", a-t-il affirmé. Le directeur du Tour a également rappelé que les transferts en train faisaient partie de l’histoire de l’épreuve avant d’être progressivement abandonnés ces dernières années, notamment après la crise sanitaire.
Des animations prévues dans les gares françaises
Ce partenariat se traduira également par plusieurs animations dans les territoires traversés par les courses. Des expositions photographiques seront organisées dans les gares de Bordeaux Saint-Jean, Chambéry et Dijon afin de mettre en lumière les paysages et les étapes du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift.
Le volet féminin de la compétition a d’ailleurs été pleinement intégré à cet accord. Dans un message vidéo diffusé lors de la conférence de presse, Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes avec Zwift, a salué "une institution aussi prestigieuse que la SNCF" rejoignant l’aventure du cyclisme féminin. "Cela montre que la mixité est importante et que le sport féminin continue de grandir", a-t-elle expliqué.
Ce rapprochement vient renforcer la stratégie de la SNCF autour des grands événements sportifs, après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et la Coupe du monde de rugby 2023. Pour les organisateurs du Tour, il permet également de réaffirmer l’ancrage territorial et populaire d’une épreuve qui rassemble chaque été près de 10 millions de spectateurs sur les routes françaises.
Le volet féminin de la compétition a d’ailleurs été pleinement intégré à cet accord. Dans un message vidéo diffusé lors de la conférence de presse, Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes avec Zwift, a salué "une institution aussi prestigieuse que la SNCF" rejoignant l’aventure du cyclisme féminin. "Cela montre que la mixité est importante et que le sport féminin continue de grandir", a-t-elle expliqué.
Ce rapprochement vient renforcer la stratégie de la SNCF autour des grands événements sportifs, après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et la Coupe du monde de rugby 2023. Pour les organisateurs du Tour, il permet également de réaffirmer l’ancrage territorial et populaire d’une épreuve qui rassemble chaque été près de 10 millions de spectateurs sur les routes françaises.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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