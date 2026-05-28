La SNCF devient fournisseur officiel du Tour de France jusqu’en 2028

Ce partenariat se traduira également par plusieurs animations dans les territoires traversés par les courses. Des expositions photographiques seront organisées dans les gares de Bordeaux Saint-Jean, Chambéry et Dijon afin de mettre en lumière les paysages et les étapes du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift.



Le volet féminin de la compétition a d’ailleurs été pleinement intégré à cet accord. Dans un message vidéo diffusé lors de la conférence de presse, Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes avec Zwift, a salué " une institution aussi prestigieuse que la SNCF " rejoignant l’aventure du cyclisme féminin. " Cela montre que la mixité est importante et que le sport féminin continue de grandir ", a-t-elle expliqué.



Ce rapprochement vient renforcer la stratégie de la SNCF autour des grands événements sportifs, après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et la Coupe du monde de rugby 2023. Pour les organisateurs du Tour, il permet également de réaffirmer l’ancrage territorial et populaire d’une épreuve qui rassemble chaque été près de 10 millions de spectateurs sur les routes françaises.