Le TGV M accueillera ses premiers voyageurs début septembre 2026

SNCF Voyageurs et Alstom ont fait le choix de renforcer le dispositif de mise en service en prévoyant un roulage pré-commercial des premières rames de plusieurs semaines sur le réseau national.



Cette étape exceptionnelle mobilisera des centaines d’équipes des deux entreprises afin de vérifier tous les détails de l’expérience à bord, d’accompagner l’appropriation du train par les équipes opérationnelles et de finaliser les derniers réglages avant l’accueil des premiers voyageurs TGV INOUI

Pour les amoureux des trains, il faudra encore patienter quelques semaines avant d’espérer monter à bord de ce nouveau matériel.Une phase de mise au point et de réglages en conditions réelles est indispensable avant d’accueillir les premiers voyageurs.", explique le communiqué.Pour rappel, le TGV M est un train 100 % français dans sa conception et construit à partir de 97 % de matériaux recyclables. Il comportera 740 places dans sa configuration maximale, soit 20 % de places supplémentaires.SNCF Voyageurs et Eurostar ont commandé 160 rames.