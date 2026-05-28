Le TGV M accueillera ses premiers voyageurs début septembre 2026

TGV M : un début des opérations commerciales prévu en septembre 2026 - Crédit photo : SNCF Voyageurs
Il devait, à l’instar du CDG Express, débuter son exploitation pour les JO de Paris. Finalement, les usagers français auront attendu deux années supplémentaires.
En effet, le TGV M vient de franchir sa dernière étape avant sa mise en circulation à grande échelle. La livraison des rames à la SNCF débutera dès le début de l’été.
Il a obtenu l’autorisation de mise sur le marché délivrée par l’ERA, l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer.
Cette étape cruciale permet de vérifier que le matériel répond aux "exigences de sécurité et d’interopérabilité".
"La qualité du travail préparatoire et la coopération des parties prenantes ont contribué à la bonne progression de l’évaluation, marquant un des derniers jalons vers l’entrée en service du train", selon le communiqué de l’opérateur.
Désormais, la SNCF et Alstom, le constructeur, vont pouvoir accélérer la mise en place de ce train de nouvelle génération.
En effet, le TGV M vient de franchir sa dernière étape avant sa mise en circulation à grande échelle. La livraison des rames à la SNCF débutera dès le début de l’été.
Il a obtenu l’autorisation de mise sur le marché délivrée par l’ERA, l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer.
Cette étape cruciale permet de vérifier que le matériel répond aux "exigences de sécurité et d’interopérabilité".
"La qualité du travail préparatoire et la coopération des parties prenantes ont contribué à la bonne progression de l’évaluation, marquant un des derniers jalons vers l’entrée en service du train", selon le communiqué de l’opérateur.
Désormais, la SNCF et Alstom, le constructeur, vont pouvoir accélérer la mise en place de ce train de nouvelle génération.
TGV M : un début des opérations commerciales prévu en septembre 2026
Autres articles
-
La SNCF devient fournisseur officiel du Tour de France jusqu’en 2028
-
Canicule : quels trains sont supprimés jeudi et vendredi par la SNCF ?
-
Trains de nuit Paris-Tarbes : une solution trouvée pour maintenir la ligne !
-
Offres France : Ty-Win accélère sur le train !
-
SNCF : 4 syndicats appellent à la grève pour le 10 juin !
Ainsi, la livraison des deux premières rames destinées à l’exploitation est prévue en juin 2026. Quatre autres suivront fin août et, au total, le transporteur bénéficiera de 13 rames à la fin de l’année 2026.
Pour les amoureux des trains, il faudra encore patienter quelques semaines avant d’espérer monter à bord de ce nouveau matériel.
Une phase de mise au point et de réglages en conditions réelles est indispensable avant d’accueillir les premiers voyageurs.
"SNCF Voyageurs et Alstom ont fait le choix de renforcer le dispositif de mise en service en prévoyant un roulage pré-commercial des premières rames de plusieurs semaines sur le réseau national.
Cette étape exceptionnelle mobilisera des centaines d’équipes des deux entreprises afin de vérifier tous les détails de l’expérience à bord, d’accompagner l’appropriation du train par les équipes opérationnelles et de finaliser les derniers réglages avant l’accueil des premiers voyageurs TGV INOUI", explique le communiqué.
A lire : SNCF : à quoi ressemble le TGV M, qui circulera en 2026 ?
Alors que l’exploitation commerciale était fixée au 1er juillet 2026, d’après le dernier report, elle n’aura finalement pas lieu avant début septembre.
Pour rappel, le TGV M est un train 100 % français dans sa conception et construit à partir de 97 % de matériaux recyclables. Il comportera 740 places dans sa configuration maximale, soit 20 % de places supplémentaires.
SNCF Voyageurs et Eurostar ont commandé 160 rames.
Pour les amoureux des trains, il faudra encore patienter quelques semaines avant d’espérer monter à bord de ce nouveau matériel.
Une phase de mise au point et de réglages en conditions réelles est indispensable avant d’accueillir les premiers voyageurs.
"SNCF Voyageurs et Alstom ont fait le choix de renforcer le dispositif de mise en service en prévoyant un roulage pré-commercial des premières rames de plusieurs semaines sur le réseau national.
Cette étape exceptionnelle mobilisera des centaines d’équipes des deux entreprises afin de vérifier tous les détails de l’expérience à bord, d’accompagner l’appropriation du train par les équipes opérationnelles et de finaliser les derniers réglages avant l’accueil des premiers voyageurs TGV INOUI", explique le communiqué.
A lire : SNCF : à quoi ressemble le TGV M, qui circulera en 2026 ?
Alors que l’exploitation commerciale était fixée au 1er juillet 2026, d’après le dernier report, elle n’aura finalement pas lieu avant début septembre.
Pour rappel, le TGV M est un train 100 % français dans sa conception et construit à partir de 97 % de matériaux recyclables. Il comportera 740 places dans sa configuration maximale, soit 20 % de places supplémentaires.
SNCF Voyageurs et Eurostar ont commandé 160 rames.