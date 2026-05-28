Bordeaux : la flèche Saint-Michel sera rouverte au public !

restauration complète des parements en pierre ;

remplacement des pierres abîmées et des joints ;

remise aux normes du paratonnerre ;

restauration de la croix située tout au sommet.

À partir de 2022, le monument a fait l’objet d’une importante restauration afin de réparer les pierres dégradées, les fissures et les points faibles de sa structure.L’édifice s’était particulièrement détérioré.Au fil des siècles, depuis le XVe siècle, le monument a connu de multiples modifications et rénovations qui ont contribué à sa fragilisation, une situation encore accentuée par les aléas climatiques. Il était donc essentiel d’engager des travaux pour protéger durablement ce patrimoine.Pour intervenir sur les parties les plus élevées, d’importants moyens techniques ont été nécessaires afin de réaliser des travaux de précision :