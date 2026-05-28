Bordeaux : la flèche Saint-Michel sera rouverte au public !

Après cinq années de rénovation, la flèche Saint-Michel, à Bordeaux, sera prochainement rouverte au public.
Les habitants de Bordeaux et les touristes pourront la redécouvrir à partir du 13 juin prochain.
Ils pourront admirer cet édifice de style gothique et sa flèche, qui culmine à 114 mètres de haut, ce qui en fait le quatrième plus haut clocher de France.
Les plus courageux pourront également gravir ses 230 marches pour contempler Bordeaux depuis son sommet, avec une vue panoramique à 360 degrés.
Les habitants de Bordeaux et les touristes pourront la redécouvrir à partir du 13 juin prochain.
Ils pourront admirer cet édifice de style gothique et sa flèche, qui culmine à 114 mètres de haut, ce qui en fait le quatrième plus haut clocher de France.
Les plus courageux pourront également gravir ses 230 marches pour contempler Bordeaux depuis son sommet, avec une vue panoramique à 360 degrés.
La flèche Saint-Miche : une rénovation qui a pris du temps
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À partir de 2022, le monument a fait l’objet d’une importante restauration afin de réparer les pierres dégradées, les fissures et les points faibles de sa structure.
L’édifice s’était particulièrement détérioré.
A lire : La Cité du Vin célèbre ses 10 ans du 4 au 7 juin 2026
Au fil des siècles, depuis le XVe siècle, le monument a connu de multiples modifications et rénovations qui ont contribué à sa fragilisation, une situation encore accentuée par les aléas climatiques. Il était donc essentiel d’engager des travaux pour protéger durablement ce patrimoine.
Le chantier a duré près de cinq ans, la flèche ayant été fermée fin 2021 avant sa réouverture en juin 2026. Cette durée s’explique par l’envergure de la mission et la hauteur du bâtiment.
Pour intervenir sur les parties les plus élevées, d’importants moyens techniques ont été nécessaires afin de réaliser des travaux de précision :
L’édifice s’était particulièrement détérioré.
A lire : La Cité du Vin célèbre ses 10 ans du 4 au 7 juin 2026
Au fil des siècles, depuis le XVe siècle, le monument a connu de multiples modifications et rénovations qui ont contribué à sa fragilisation, une situation encore accentuée par les aléas climatiques. Il était donc essentiel d’engager des travaux pour protéger durablement ce patrimoine.
Le chantier a duré près de cinq ans, la flèche ayant été fermée fin 2021 avant sa réouverture en juin 2026. Cette durée s’explique par l’envergure de la mission et la hauteur du bâtiment.
Pour intervenir sur les parties les plus élevées, d’importants moyens techniques ont été nécessaires afin de réaliser des travaux de précision :
- restauration complète des parements en pierre ;
- remplacement des pierres abîmées et des joints ;
- remise aux normes du paratonnerre ;
- restauration de la croix située tout au sommet.