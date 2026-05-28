eDreams ODIGEO affiche une forte progression de sa rentabilité en 2026

Notre plateforme d’abonnement favorise des revenus prévisibles et récurrents, ce qui nous protège de la volatilité du marché et soutient une croissance durable

Pour Dana Dunne , CEO d’eDreams ODIGEO, ces résultats confirment la solidité du modèle par abonnement du groupe. «», affirme-t-il.Le groupe estime également dans un communiqué que sa stratégie d’investissement et son recours accru à l’intelligence artificielle doivent soutenir sa transformation en plateforme mondiale de voyage. Sa nouvelle feuille de route stratégique prévoit d’atteindre plus de 13 millions d’abonnés Prime et un Cash EBITDA supérieur à 270 millions d’euros d’ici 2030.