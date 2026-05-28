eDreams ODIGEO affiche une forte progression de sa rentabilité en 2026 - Depositphotos.com Auteur T.Schneider
eDreams ODIGEO a publié, jeudi 28 mai 2026, des résultats annuels supérieurs à ses prévisions pour l’exercice clos au 31 mars 2026. Le groupe, qui se présente comme le leader mondial des abonnements de voyage, affiche un résultat net ajusté record de 72,9 millions d’euros, en hausse de 42 % sur un an.
L’entreprise a également dépassé ses objectifs de croissance sur son offre d’abonnement Prime. Sur l’exercice, 643 000 nouveaux abonnés ont rejoint le programme, soit une progression supérieure aux 600 000 attendus. Prime compte désormais 8 millions de membres.
Le Cash EBITDA a atteint 157 millions d’euros, au-dessus des prévisions du groupe, tandis que l’EBITDA ajusté progresse de 29 %, à 172,3 millions d’euros. Le résultat net publié atteint quant à lui 52,2 millions d’euros.
L’entreprise a également dépassé ses objectifs de croissance sur son offre d’abonnement Prime. Sur l’exercice, 643 000 nouveaux abonnés ont rejoint le programme, soit une progression supérieure aux 600 000 attendus. Prime compte désormais 8 millions de membres.
Le Cash EBITDA a atteint 157 millions d’euros, au-dessus des prévisions du groupe, tandis que l’EBITDA ajusté progresse de 29 %, à 172,3 millions d’euros. Le résultat net publié atteint quant à lui 52,2 millions d’euros.
eDreams ODIGEO vise plus de 13 millions d’abonnés Prime d’ici 2030
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Pour Dana Dunne, CEO d’eDreams ODIGEO, ces résultats confirment la solidité du modèle par abonnement du groupe. « Notre plateforme d’abonnement favorise des revenus prévisibles et récurrents, ce qui nous protège de la volatilité du marché et soutient une croissance durable », affirme-t-il.
Le groupe estime également dans un communiqué que sa stratégie d’investissement et son recours accru à l’intelligence artificielle doivent soutenir sa transformation en plateforme mondiale de voyage. Sa nouvelle feuille de route stratégique prévoit d’atteindre plus de 13 millions d’abonnés Prime et un Cash EBITDA supérieur à 270 millions d’euros d’ici 2030.
Le groupe estime également dans un communiqué que sa stratégie d’investissement et son recours accru à l’intelligence artificielle doivent soutenir sa transformation en plateforme mondiale de voyage. Sa nouvelle feuille de route stratégique prévoit d’atteindre plus de 13 millions d’abonnés Prime et un Cash EBITDA supérieur à 270 millions d’euros d’ici 2030.