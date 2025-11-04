TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

eDreams ODIGEO : Barcelone, Marrakech et Lisbonne en tête des réservations 2025

étude annuelle "A Year in Travel"


Le groupe publie son étude annuelle "A Year in Travel" et dévoile les tendances pour 2026. Les voyageurs français ont principalement choisi Barcelone, Marrakech et Lisbonne comme destinations. À l'international, Paris se classe deuxième.


Rédigé par le Mercredi 5 Novembre 2025

Edreams publie son étude annuelle "A Years in Travel". ©DepositPhoto/dri-mi
Edreams publie son étude annuelle "A Years in Travel". ©DepositPhoto/dri-mi
CroisiEurope
Le groupe eDreams ODIGEO, qui réunit en France les marques eDreams, Opodo et GO Voyages, publie la neuvième édition de son rapport annuel “A Year in Travel”, consacré aux tendances observées en 2025 et aux perspectives pour 2026.

En 2025, les voyageurs français ont principalement choisi Barcelone, Marrakech et Lisbonne.

Ces trois destinations devancent Porto, Rome, Palma de Majorque, Istanbul, Madrid, Djerba et Paris.

À l’échelle mondiale, Barcelone occupe également la première place devant Paris, Palma de Majorque.

Certaines destinations enregistrent une hausse notable des réservations par rapport à 2024. Cracovie affiche une progression de +49 %, suivie d’Olbia (+48 %) et de Corfou (+47 %).

Le top 10 inclut également Minorque, Rhodes, Kuala Lumpur, Hurghada, Phuket, Ibiza et Tirana. et Madrid.

La France reste une destination phare

Autres articles
La France conserve une place centrale dans les réservations internationales.

Paris se classe deuxième destination la plus réservée au monde parmi les utilisateurs d’eDreams ODIGEO.

Les voyageurs étrangers choisissent ensuite Nice, Lyon, Marseille et Bordeaux. Les Espagnols constituent la première clientèle internationale (22 %), devant les Allemands, Italiens, Portugais et Britanniques.

Des habitudes de voyage plus flexibles

L’étude montre que 52 % des Français réservent leur voyage dans les 30 jours précédant le départ, contre 20 % entre un et deux mois avant Les séjours de 3 à 4 jours représentent 27 % des réservations, tandis que les séjours de 7 à 13 jours en comptent 29 %.

Seuls 9 % des voyageurs optent pour des voyages de plus de trois semaines.

À lire aussi : Ventes en agences de voyages : après le creux estival, "les vacances de Noël s’annoncent prometteuses"

Lu 193 fois

Tags : edreams odigeo, odigeo
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News La Travel Tech

DIGITRIPS Pro : l’IA s’installe pour simplifier la recherche d’hébergements

DIGITRIPS Pro : l’IA s’installe pour simplifier la recherche d’hébergements
Trouver l’hébergement qui correspond vraiment aux attentes d’un client est l’une des tâches les...
Dernière heure

Volotea : Mónica Allés nouvelle directrice des ressources humaines

eDreams ODIGEO : Barcelone, Marrakech et Lisbonne en tête des réservations 2025

Sagrada Família : la croix de la tour de Jésus-Christ entre en phase finale

Hyatt Centric ouvre un premier hôtel en France !

Hiver 2025/2026 : l’EuroAirport élargit son réseau européen et méditerranéen

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Les annonces

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TUI STORE - Conseiller(e) voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Amiens (80))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Avranches (50))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Distribution

Distribution

Ventes en agences de voyages : après le creux estival, "les vacances de Noël s’annoncent prometteuses"

Ventes en agences de voyages : après le creux estival, "les vacances de Noël s’annoncent prometteuses"
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Sagrada Família : la croix de la tour de Jésus-Christ entre en phase finale

Sagrada Família : la croix de la tour de Jésus-Christ entre en phase finale
Production

Production

Travel Evasion confirme son statut de spécialiste de l’Égypte

Travel Evasion confirme son statut de spécialiste de l’Égypte
AirMaG

AirMaG

Hiver 2025/2026 : l’EuroAirport élargit son réseau européen et méditerranéen

Hiver 2025/2026 : l’EuroAirport élargit son réseau européen et méditerranéen
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

eDreams ODIGEO : Barcelone, Marrakech et Lisbonne en tête des réservations 2025

eDreams ODIGEO : Barcelone, Marrakech et Lisbonne en tête des réservations 2025
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Thaïlande : le COMO Metropolitan Bangkok rouvre après rénovation

Thaïlande : le COMO Metropolitan Bangkok rouvre après rénovation
HotelMaG

Hébergement

Hyatt Centric ouvre un premier hôtel en France !

Hyatt Centric ouvre un premier hôtel en France !
Futuroscopie

Futuroscopie

Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]

Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Azamara lève le voile sur sa saison hiver 2027-2028

Azamara lève le voile sur sa saison hiver 2027-2028
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias