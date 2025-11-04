eDreams ODIGEO : Barcelone, Marrakech et Lisbonne en tête des réservations 2025

Le groupe eDreams ODIGEO, qui réunit en France les marques eDreams, Opodo et GO Voyages, publie la neuvième édition de son rapport annuel “A Year in Travel”, consacré aux tendances observées en 2025 et aux perspectives pour 2026.
En 2025, les voyageurs français ont principalement choisi Barcelone, Marrakech et Lisbonne.
Ces trois destinations devancent Porto, Rome, Palma de Majorque, Istanbul, Madrid, Djerba et Paris.
À l’échelle mondiale, Barcelone occupe également la première place devant Paris, Palma de Majorque.
Certaines destinations enregistrent une hausse notable des réservations par rapport à 2024. Cracovie affiche une progression de +49 %, suivie d’Olbia (+48 %) et de Corfou (+47 %).
Le top 10 inclut également Minorque, Rhodes, Kuala Lumpur, Hurghada, Phuket, Ibiza et Tirana. et Madrid.
La France reste une destination phare
La France conserve une place centrale dans les réservations internationales.
Paris se classe deuxième destination la plus réservée au monde parmi les utilisateurs d’eDreams ODIGEO.
Les voyageurs étrangers choisissent ensuite Nice, Lyon, Marseille et Bordeaux. Les Espagnols constituent la première clientèle internationale (22 %), devant les Allemands, Italiens, Portugais et Britanniques.
Des habitudes de voyage plus flexibles
L’étude montre que 52 % des Français réservent leur voyage dans les 30 jours précédant le départ, contre 20 % entre un et deux mois avant Les séjours de 3 à 4 jours représentent 27 % des réservations, tandis que les séjours de 7 à 13 jours en comptent 29 %.
Seuls 9 % des voyageurs optent pour des voyages de plus de trois semaines.
À lire aussi : Ventes en agences de voyages : après le creux estival, "les vacances de Noël s’annoncent prometteuses"
