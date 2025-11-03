Ventes en agences de voyages : après le creux estival, "les vacances de Noël s’annoncent prometteuses"

À fin octobre 2025, les prévisions de départs pour les vacances de Noël sont globalement proches de celles de l’an passé, avec une légère variation à la baisse (-2% en nombre de voyageurs), intégralement compensée par la hausse du panier moyen, qui s’élève à près de 2 650€.



" Cela souligne que les Français sont prêts à dépenser davantage par réservation, même s’ils sont moins nombreux à réserver. Les prochaines semaines seront déterminantes pour confirmer si la période des fêtes rimera avec croissance pour les agences de voyages ", affirment les EDV.



Les tendances sont néanmoins contrastées selon les zones géographiques. Le moyen-courrier affiche la meilleure dynamique, avec un volume d’affaires en hausse de plus de 6% et un nombre de dossiers en progression de 5%, soutenus par un panier moyen en légère augmentation.



À l’inverse, la France connaît un net ralentissement, avec une baisse de 8% des dossiers entraînant un repli de 12% du volume d’affaires.



Le long-courrier recule légèrement (-2% en volume d’affaires et en nombre de dossiers), tandis que le panier moyen reste stable.



" L’analyse des réservations pour Noël 2025 met en évidence une dynamique globalement positive à l’international ", précise l'Observatoire. Dans le Top 10, la France (-8%) et l’Espagne (-2%) sont les seules destinations en recul.



Le moyen-courrier se porte le mieux avec de fortes progressions enregistrées pour l’Égypte (+47%), le Royaume-Uni (+38%), la Suède (+34%) et l’Italie (+18%).



Certaines destinations long-courrier se distinguent également, notamment le Vietnam (+45%), le Cap-Vert (+13%) et le Sénégal (+12%), à l’inverse de la Guadeloupe (-21%) et de la Martinique (-15%), qui enregistrent un repli.



" La répartition des dossiers confirme cette tendance : le moyen-courrier progresse (+3 points), tandis que la France recule légèrement et que le long-courrier reste stable. Ces résultats traduisent une préférence marquée pour les destinations internationales accessibles à moyen-courrier, soutenue par une demande orientée vers le soleil et la découverte à l’étranger ".