Ventes en agences de voyages : après le creux estival, "les vacances de Noël s’annoncent prometteuses"

Pour les vacances de Noël, le moyen-courrier se porte bien, avec de fortes progressions enregistrées pour l’Égypte (+47%), le Royaume-Uni, la Suède et l’Italie - DepositPhotos.com, Tunatura
Les Entreprises du Voyage (EDV) viennent de dévoiler leur dernier baromètre des performances en agences de voyages (physiques et en ligne) utilisant la plateforme Orchestra pour leur distribution de séjours touristiques en France, pour le mois d'octobre 2025.
"Les résultats du mois d’octobre confirment un infléchissement de la tendance, avec un recul plus contenu que ces derniers mois", souligne à son propos, Valérie Boned, la présidente des Entreprises du Voyage, alors que la saison été 2025 était en retrait par rapport à 2024.
"Le mois d’octobre 2025 semble amorcer une forme d’accalmie. Si l’activité reste en dessous du niveau de 2024, les écarts se resserrent", indique le baromètre.
Nombre de départs : le moyen-courrier repasse en positif
Si l'on regarde du côté des départs, ces derniers confirment une stabilisation du marché après plusieurs mois de ralentissement.
Le nombre de dossiers recule de 4%, contre -6% en septembre, alors que le volume d’affaires se maintient à un niveau quasi stable, soutenu par la hausse du panier moyen de 3%.
Si la baisse des départs reste généralisée à l’ensemble des zones géographiques, le moyen-courrier repasse en positif, avec de bons résultats pour l’Albanie (+55%), l’Égypte (+23%), le Portugal (+12%) et l’Italie (+8%), affichant une progression du volume d’affaires (+1%), grâce à un panier moyen (+3%) qui surpasse la baisse des dossiers (-2%).
La France montre également des signes encourageants : son panier moyen progresse de 3% limitant la baisse du volume d’affaires à -2%.
Le long-courrier reste la zone la plus impactée, avec un recul du volume d’affaires de 10% et une forte baisse des dossiers (-14%), partiellement compensés par une hausse du panier moyen de 5%.
Le Vietnam (+36%), l’Indonésie (+8%), en rebond après une baisse le mois précédent, ainsi que l’Ile Maurice, se distinguent particulièrement. À l’inverse, les États-Unis (-30%), la Tanzanie (-19%) et les Émirats Arabes Unis (-20%) conservent leur place dans le top 20 des destinations mais continuent de reculer en nombre de dossiers.
Réservations : le Mexique et le Vietnam progressent nettement
Quant aux réservations enregistrées en octobre 2025, la dynamique en agences de voyages redevient négative en volume d’affaires.
La hausse du panier moyen, qui s’inscrit dans la continuité du mois de septembre (+4%), ne permet plus de compenser la baisse du nombre de dossiers, qui recule de 6%.
Le délai moyen entre la réservation et le départ s’élève à 78 jours, soit 3 jours de plus qu’en 2024, traduisant une anticipation plus forte des départs et une planification des vacances plus précoce de la part des Français.
Néanmoins, malgré le recul des réservations, la tendance est contrastée selon les zones. Le moyen-courrier continue de tirer le marché (+8% en volume d’affaires), avec des hausses pour le Maroc, la Grèce, l’Égypte, ou le Vietnam.
Les réservations vers la France et le long-courrier sont plus modérés, avec des baisses marquées du nombre de dossiers (respectivement -7% et -14%). Malgré une augmentation du panier moyen, ces deux zones affichent un volume d’affaires en net repli.
"Le moyen-courrier s’impose comme le principal moteur du marché en octobre, alors que la France et le long-courrier poursuivent leur baisse d’activité", résume l'Observatoire.
Cela se traduit dans le top 20 des destinations réservées par les Français, avec de fortes croissances enregistrées par le Maroc (+11%), l’Égypte (+29%), la Grèce (+22%), les Pays-Bas (+109%) et la Finlande (+13%).
Le long-courrier présente des évolutions plus hétérogènes : le Mexique et le Vietnam progressent nettement (+22%), tandis que la République Dominicaine et les États-Unis enregistrent de fortes baisses.
La France, bien qu’elle reste en tête du classement, subit une forte diminution du nombre de dossiers (-14%), confirmant le repli observé sur le marché domestique.
Quid des vacances de fin d'année ?
À fin octobre 2025, les prévisions de départs pour les vacances de Noël sont globalement proches de celles de l’an passé, avec une légère variation à la baisse (-2% en nombre de voyageurs), intégralement compensée par la hausse du panier moyen, qui s’élève à près de 2 650€.
"Cela souligne que les Français sont prêts à dépenser davantage par réservation, même s’ils sont moins nombreux à réserver. Les prochaines semaines seront déterminantes pour confirmer si la période des fêtes rimera avec croissance pour les agences de voyages", affirment les EDV.
Les tendances sont néanmoins contrastées selon les zones géographiques. Le moyen-courrier affiche la meilleure dynamique, avec un volume d’affaires en hausse de plus de 6% et un nombre de dossiers en progression de 5%, soutenus par un panier moyen en légère augmentation.
À l’inverse, la France connaît un net ralentissement, avec une baisse de 8% des dossiers entraînant un repli de 12% du volume d’affaires.
Le long-courrier recule légèrement (-2% en volume d’affaires et en nombre de dossiers), tandis que le panier moyen reste stable.
"L’analyse des réservations pour Noël 2025 met en évidence une dynamique globalement positive à l’international", précise l'Observatoire. Dans le Top 10, la France (-8%) et l’Espagne (-2%) sont les seules destinations en recul.
Le moyen-courrier se porte le mieux avec de fortes progressions enregistrées pour l’Égypte (+47%), le Royaume-Uni (+38%), la Suède (+34%) et l’Italie (+18%).
Certaines destinations long-courrier se distinguent également, notamment le Vietnam (+45%), le Cap-Vert (+13%) et le Sénégal (+12%), à l’inverse de la Guadeloupe (-21%) et de la Martinique (-15%), qui enregistrent un repli.
"La répartition des dossiers confirme cette tendance : le moyen-courrier progresse (+3 points), tandis que la France recule légèrement et que le long-courrier reste stable. Ces résultats traduisent une préférence marquée pour les destinations internationales accessibles à moyen-courrier, soutenue par une demande orientée vers le soleil et la découverte à l’étranger".
Vacances de Noël : les agences de voyages physiques confirment leur attractivité
A noter que l’analyse des canaux de réservation pour les départs de Noël 2025 fait ressortir des disparités selon les modes de distribution.
"Les agences de voyages physiques enregistrent une hausse de 5% du nombre de dossiers, accompagnée d’une progression du panier moyen de 2%, atteignant 3 927€.
À l’inverse, les canaux digitaux (sites e-commerce et centres d’appels) poursuivent leur repli, comme observé les mois précédents, avec une baisse de 10% du nombre de dossiers et un panier moyen en recul de 4%.
Cette évolution confirme l’attractivité des réseaux physiques, portés par le conseil et la relation de proximité", soulignent les EDV.
Par ailleurs, les tendances pour les départs de Noël 2025 varient selon les typologies de voyageurs : les familles, qui représentent une part importante des séjours de fin d’année, enregistrent un recul du nombre de dossiers (-5%) ; les duos restent globalement stables et affichent une hausse du panier moyen (+5%) ; les groupes d’amis reculent (-9%), tandis que les solos, bien que minoritaires, progressent nettement (+14%).
Enfin, l'Observatoire montre que les forfaits hors circuits affichent une quasi stabilité, tandis que les hébergements reculent de 9%.
Les circuits enregistrent la plus forte progression en nombre de dossiers (+14%), traduisant un regain d’intérêt pour les voyages organisés. La hausse du panier moyen, portée par les forfaits (+2%) et les hébergements (+4%), confirme une montée en valeur des séjours.
Dans le Top 10 des villes les plus réservées pour les départs de Noël 2025, on retrouve les villes du bassin méditerranéen, notamment la Tunisie avec Djerba (+10%) et Tunis (+2%) dans le trio de tête, l’Égypte qui enregistre la plus forte hausse (+70%) grâce à Hurghada, ainsi que l’Espagne avec Fuerteventura (+15%).
Une autre destination se distingue également, la Finlande (Rovaniemi +37%), portée par l’attrait croissant des séjours hivernaux.
"Ces résultats confirment une préférence marquée pour les destinations soleil et les expériences nordiques".
Pour Valérie Boned, "les intentions de voyage pour Noël traduisent une reprise partielle, concentrée sur certaines zones géographiques et types de produits. Cette évolution témoigne d’une demande plus sélective, qui privilégie les destinations perçues comme accessibles et les formats de séjour plus encadrés."
