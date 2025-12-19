TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Héliades dévoile sa brochure « Grèce : Tendances 2026 » et lance la Barbade

Brochure Grèce 2026, Clubs Essentiel et nouvelle destination


Héliades dévoile sa nouvelle brochure Grèce : Tendances 2026, marqué notamment par le lancement des Clubs Héliades Essentiel. En parallèle, le tour-opérateur poursuit sa diversification avec l’ouverture d’une nouvelle destination long-courrier : la Barbade, positionnée sur le segment haut de gamme.


Vendredi 19 Décembre 2025

Héliades dévoile sa brochure « Grèce : Tendances 2026 » et lance la Barbade - ©Héliades
©Héliades
Héliades dévoile sa nouvelle brochure « Grèce : Tendances 2026 », un opus de 236 pages qui conjugue héritage, modernité et nouveautés produits.

En parallèle, le tour-opérateur aixois poursuit sa diversification en lançant une nouvelle destination long-courrier : la Barbade, île caribéenne encore confidentielle sur le marché français.

Avec cette édition 2026, Héliades signe une brochure à l’identité visuelle modernisée, tout en revendiquant son histoire. La couverture illustrée, mettant en scène les célèbres coupoles bleues de Santorin, fait écho aux premières brochures papier du tour-opérateur.

Pensée comme un outil d’inspiration pour les agences, la brochure est enrichie de recettes grecques, de vidéos réalisées par les experts Héliades, ainsi que de cartes détaillées mettant en avant incontournables et coups de cœur par région.

Un nouveau pictogramme « Coup de cœur » permet d’identifier rapidement les établissements plébiscités par les équipes.

Une offre grecque élargie et segmentée

Côté lisibilité, l’offre a été entièrement repensée : clubs et gammes Signature sont regroupés en début d’ouvrage, les circuits apparaissent au fil des régions, tandis que les croisières clôturent la brochure.

"Cette nouvelle brochure au style résolument moderne et créatif met en avant 50 ans d’expérience d’Héliades, qui n’a jamais cessé de se renouveler", souligne Nicolas Ivaldi, directeur général d’Héliades. "Cette année, 35 nouveaux hôtels font leur entrée dans notre collection, fruit du travail de terrain de nos chefs de production."

Pour la saison 2026, Héliades propose près de 160 hôtels, du séjour petit prix au produit prestige, avec une large palette de formules, 2 Clubs Héliades Essentiel, 3 Clubs Héliades, 4 Héliades Signature, 10 circuits au volant, 12 combinés îles, 10 croisières, 12 circuits et échappées.

Parmi les principales nouveautés figure le lancement des Clubs Héliades Essentiel, une nouvelle gamme de clubs abordables, pensée pour une clientèle en quête de simplicité, de convivialité et de budgets maîtrisés.

La brochure « Grèce : Tendances 2026 » fait aussi la part belle aux circuits et autotours, avec plusieurs nouveautés comme Le Grand tour de la Grèce du Nord, de Thessalonique à l’Épire (10j/9n à partir de 999 €), Le combiné Grèce classique & Cyclades, mêlant sites antiques et îles emblématiques, Une échappée dans les Sporades, incluant Skópelos et Skiathos, De nouveaux combinés Cyclades et Crète & Santorin, et une croisière adultes-only « Perles ioniennes », à bord d’un monocoque moderne.

Nouveaux clubs et montée en gamme Signature

Héliades lance une nouvelle gamme de clubs accessibles avec les Clubs Héliades Essentiel, pensés pour répondre aux attentes d’une clientèle en quête de simplicité et de budgets maîtrisés.

Cette offre fait son entrée en Crète avec deux établissements : le Lyda 3*, près d’Hersonissos, ancien best-seller du tour-opérateur repositionné en Club Essentiel, proposé à partir de 299 € en vol + séjour 4j/3n en tout compris, et le Club Héliades Essentiel Emerald 4*, récemment rénové à proximité de Réthymnon, à partir de 379 € en formule tout compris. Animation douce, ambiance conviviale et tarifs compétitifs constituent l’ADN de cette nouvelle gamme, conçue pour séduire une clientèle sensible au rapport qualité-prix.

En parallèle, le groupe renforce son offre club et premium avec l’arrivée du Club Héliades Delfinia Resort 4* à Rhodes, un établissement familial doté de piscines et de toboggans aquatiques, proposé à partir de 399 € en vol + séjour 4j/3n tout compris. Le tour-opérateur enrichit également sa gamme Héliades Signature avec l’Amaria Beach Resort 5* à Santorin, hôtel rénové en 2024, situé à 100 mètres de la plage, disponible à partir de 569 € en demi-pension.

Les valeurs sûres de la marque demeurent au catalogue, notamment en Crète et à Rhodes, avec plusieurs resorts 4* sup. et 5* largement plébiscités par la clientèle.


La Barbade, nouvelle destination soleil au catalogue

En parallèle de la Grèce, Héliades poursuit sa stratégie de diversification avec l’ouverture de la Barbade, destination caribéenne encore peu exploitée sur le marché français.

Plages de sable blanc, mer turquoise, patrimoine classé à l’UNESCO, gastronomie créole et culture musicale font partie des atouts de cette île au positionnement haut de gamme. La production s’appuie sur une sélection d’hôtels de standing, parmi lesquels, le Colony Club Luxury Collection Resort 4*, le Fairmont Royal Pavilion 5*, le Treasure Beach Art Hotel 4*, réservé aux adultes.

D’autres établissements viendront compléter l’offre dans les prochaines semaines, confirmant la volonté d’Héliades de s’imposer comme spécialiste des destinations ensoleillées à forte identité.


