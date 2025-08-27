Grèce : la grève des contrôleurs aériens déclarée illégale

Le Tribunal de Première Instance d'Athènes a jugé illégal l'arrêt de travail de quatre heures décidé par l'Association des Contrôleurs Aériens Grecs (EEEKE) pour la journée de jeudi 28 août.
Ce mouvement était organisé dans le cadre d'une grève nationale de 24 heures des employés publics annoncée par la Confédération grecque des syndicats de la fonction publique (ADEDY).
Dans ce contexte, AEGEAN et Olympic Air informent leurs passagers que l’ensemble des vols, sur le réseau domestique comme sur le réseau international, seront opérés normalement le jeudi 28 août 2025.]b
Ce mouvement était organisé dans le cadre d'une grève nationale de 24 heures des employés publics annoncée par la Confédération grecque des syndicats de la fonction publique (ADEDY).
Dans ce contexte, AEGEAN et Olympic Air informent leurs passagers que l’ensemble des vols, sur le réseau domestique comme sur le réseau international, seront opérés normalement le jeudi 28 août 2025.]b
Autres articles
-
Grève en Grèce le 28 août : quelles conséquences pour les voyageurs ?
-
SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !
-
Grève Air Canada : plus de 100 000 passagers bloqués
-
Tous les ports grecs désormais soumis à une taxe de débarquement
-
Grève des contrôleurs aériens : retour sur son "impact disproportionné"
Concernant les autres transports publics et les navires assurant les liaisons inter-îles, jusqu'à présent, leurs syndicats n'ont pas publié pour l'heure d'annonce particulière indique la presse grecque.