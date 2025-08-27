TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Grèce : la grève des contrôleurs aériens déclarée illégale

Tous les vols seront assurés jeudi 28 août 2025


L'arrêt de travail de 4 heures le jeudi 28 août des contrôleurs aériens grecs a été déclaré illégal. Tous les vols devraient être opérés normalement.


Rédigé par le Mercredi 27 Août 2025

Grèce : la grève des contrôleurs aériens déclarée illégale - Depositphotos.com Auteur Boarding2Now
Le Tribunal de Première Instance d'Athènes a jugé illégal l'arrêt de travail de quatre heures décidé par l'Association des Contrôleurs Aériens Grecs (EEEKE) pour la journée de jeudi 28 août.

Ce mouvement était organisé dans le cadre d'une grève nationale de 24 heures des employés publics annoncée par la Confédération grecque des syndicats de la fonction publique (ADEDY).

Dans ce contexte, AEGEAN et Olympic Air informent leurs passagers que l’ensemble des vols, sur le réseau domestique comme sur le réseau international, seront opérés normalement le jeudi 28 août 2025.]b

Concernant les autres transports publics et les navires assurant les liaisons inter-îles, jusqu'à présent, leurs syndicats n'ont pas publié pour l'heure d'annonce particulière indique la presse grecque.

Grèce : la grève des contrôleurs aériens déclarée illégale

