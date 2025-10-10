Serge Papin (ex-directeur de système U) nommé ministre du tourisme

Les ministres délégués :

Auprès du Premier ministre :



M. Laurent PANIFOUS, chargé des relations avec le Parlement ;



Mme Maud BREGEON, porte-parole du Gouvernement ;



Mme Aurore BERGE, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations ;



Auprès du ministre de l’intérieur :



Mme Marie-Pierre VEDRENNE ;



Auprès de la ministre des armées et des anciens combattants :



Mme Alice RUFO ;



Auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature :



Mme Catherine CHABAUD, chargée de la mer et de la pêche ;



M. Mathieu LEFEVRE, chargé de la transition écologique ;



Auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;



M. Sébastien MARTIN, chargé de l’industrie ;



Mme Anne Le HENANFF, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique ;



Auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères :



M. Benjamin HADDAD, chargé de l’Europe ;



M. Nicolas FORISSIER, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité ;



Mme Eléonore CAROIT, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger ;



Auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées :



Mme Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, chargée de l’autonomie et des personnes handicapées ;



Auprès de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation :



M. Michel FOURNIER, chargé de la ruralité ;



Auprès de la ministre de l’action et des comptes publics :



M. David AMIEL, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’État ;



Le Président de la République réunira l’ensemble des membres du Gouvernement pour un conseil des ministres qui se tiendra le mardi 14 octobre à 10h.