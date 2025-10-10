Serge Papin (ex-directeur de système U) nommé ministre du tourisme

Le 12 octobre 2025, l’Élysée a officiellement dévoilé la composition du nouveau gouvernement conduit par Sébastien Lecornu, reconduit à Matignon dans un contexte politique instable.
Face aux tensions internes, au refus des Républicains de s’engager formellement et aux menaces de motions de censure, cet exécutif s’annonce à la fois ambitieux et fragile, un pari pour le président Macron comme pour son Premier ministre sur la capacité à reconstruire une majorité durable.
Au Ministère de l’Europe et des affaires étrangères Jean-Noël Barrot a été reconduit, ainsi que Philippe Tabarot aux Transports.
Serge Papin, ancien directeur général de Système U est nommé ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat.
Voici la liste des ministres :
M. Laurent NUNEZ, ministre de l’intérieur ;
Mme Catherine VAUTRIN, ministre des armées et des anciens combattants ;
M. Jean-Pierre FARANDOU, ministre du travail et des solidarités ;
Mme Monique BARBUT, ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
M. Gérald DARMANIN, garde des sceaux, ministre de la justice ;
M. Roland LESCURE, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;
M. Serge PAPIN, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat ;
Mme Annie GENEVARD, ministre de l'agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;
M. Edouard GEFFRAY, ministre de l’éducation nationale ;
M. Jean-Noël BARROT, ministre de l’Europe et des affaires étrangères ;
Mme Rachida DATI, ministre de la culture ;
Mme Stéphanie RIST, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ;
Mme Naïma MOUTCHOU, ministre des outre-mer ;
Mme Françoise GATEL, ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ;
Mme Amélie de MONTCHALIN, ministre de l’action et des comptes publics ;
M. Philippe BAPTISTE, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace ;
Mme Marina FERRARI, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative ;
M. Philippe TABAROT, ministre des transports ;
M. Vincent JEANBRUN, ministre de la ville et du logement.
Face aux tensions internes, au refus des Républicains de s’engager formellement et aux menaces de motions de censure, cet exécutif s’annonce à la fois ambitieux et fragile, un pari pour le président Macron comme pour son Premier ministre sur la capacité à reconstruire une majorité durable.
Au Ministère de l’Europe et des affaires étrangères Jean-Noël Barrot a été reconduit, ainsi que Philippe Tabarot aux Transports.
Serge Papin, ancien directeur général de Système U est nommé ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat.
Voici la liste des ministres :
M. Laurent NUNEZ, ministre de l’intérieur ;
Mme Catherine VAUTRIN, ministre des armées et des anciens combattants ;
M. Jean-Pierre FARANDOU, ministre du travail et des solidarités ;
Mme Monique BARBUT, ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
M. Gérald DARMANIN, garde des sceaux, ministre de la justice ;
M. Roland LESCURE, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;
M. Serge PAPIN, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat ;
Mme Annie GENEVARD, ministre de l'agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;
M. Edouard GEFFRAY, ministre de l’éducation nationale ;
M. Jean-Noël BARROT, ministre de l’Europe et des affaires étrangères ;
Mme Rachida DATI, ministre de la culture ;
Mme Stéphanie RIST, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ;
Mme Naïma MOUTCHOU, ministre des outre-mer ;
Mme Françoise GATEL, ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ;
Mme Amélie de MONTCHALIN, ministre de l’action et des comptes publics ;
M. Philippe BAPTISTE, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace ;
Mme Marina FERRARI, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative ;
M. Philippe TABAROT, ministre des transports ;
M. Vincent JEANBRUN, ministre de la ville et du logement.
Autres articles
-
L'industrie touristique française face à de nouveaux enjeux d'investissement
-
Qui sont les nouveaux ministres ?
-
EXCLUSIF - Pascale Fontenel-Personne (Députée) : "Il est indispensable d'avoir un secrétaire d'Etat au tourisme !"
-
Quelle place pour le tourisme dans le nouveau gouvernement ? Les pros dans l'attente !
-
Jordanie : « Notre pays a besoin de vous ! »
Les ministres délégués :
Auprès du Premier ministre :
M. Laurent PANIFOUS, chargé des relations avec le Parlement ;
Mme Maud BREGEON, porte-parole du Gouvernement ;
Mme Aurore BERGE, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations ;
Auprès du ministre de l’intérieur :
Mme Marie-Pierre VEDRENNE ;
Auprès de la ministre des armées et des anciens combattants :
Mme Alice RUFO ;
Auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature :
Mme Catherine CHABAUD, chargée de la mer et de la pêche ;
M. Mathieu LEFEVRE, chargé de la transition écologique ;
Auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;
M. Sébastien MARTIN, chargé de l’industrie ;
Mme Anne Le HENANFF, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique ;
Auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères :
M. Benjamin HADDAD, chargé de l’Europe ;
M. Nicolas FORISSIER, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité ;
Mme Eléonore CAROIT, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger ;
Auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées :
Mme Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, chargée de l’autonomie et des personnes handicapées ;
Auprès de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation :
M. Michel FOURNIER, chargé de la ruralité ;
Auprès de la ministre de l’action et des comptes publics :
M. David AMIEL, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’État ;
Le Président de la République réunira l’ensemble des membres du Gouvernement pour un conseil des ministres qui se tiendra le mardi 14 octobre à 10h.
Auprès du Premier ministre :
M. Laurent PANIFOUS, chargé des relations avec le Parlement ;
Mme Maud BREGEON, porte-parole du Gouvernement ;
Mme Aurore BERGE, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations ;
Auprès du ministre de l’intérieur :
Mme Marie-Pierre VEDRENNE ;
Auprès de la ministre des armées et des anciens combattants :
Mme Alice RUFO ;
Auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature :
Mme Catherine CHABAUD, chargée de la mer et de la pêche ;
M. Mathieu LEFEVRE, chargé de la transition écologique ;
Auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;
M. Sébastien MARTIN, chargé de l’industrie ;
Mme Anne Le HENANFF, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique ;
Auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères :
M. Benjamin HADDAD, chargé de l’Europe ;
M. Nicolas FORISSIER, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité ;
Mme Eléonore CAROIT, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger ;
Auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées :
Mme Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, chargée de l’autonomie et des personnes handicapées ;
Auprès de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation :
M. Michel FOURNIER, chargé de la ruralité ;
Auprès de la ministre de l’action et des comptes publics :
M. David AMIEL, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’État ;
Le Président de la République réunira l’ensemble des membres du Gouvernement pour un conseil des ministres qui se tiendra le mardi 14 octobre à 10h.