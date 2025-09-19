Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion - Depositphotos.com Auteur sdecoret
À partir de 2026, Evaneos conditionne ses itinéraires accessibles en avion à des séjours d’une durée minimale.
Objectif affiché : réduire l’impact carbone en incitant les voyageurs à rester plus longtemps sur place lorsqu’ils parcourent de longues distances, ou à privilégier des destinations proches.
Cette stratégie prolonge la politique engagée dès 2024 avec la suppression des city breaks en avion de moins de cinq jours.
Durées minimales par typologie de trajet
La plateforme affiche ainsi des planchers de durée pour chaque typologie de trajet aérien :
- 7 jours minimum pour les courts et moyens courriers (moins de 5 000 km), avec une moyenne visée de 12 jours en 2030.
- 10 jours minimum pour les longs courriers (5 000 à 11 000 km), avec un objectif de 16 jours en 2030.
- 12 jours minimum pour les très longs courriers (11 000 à 13 000 km), avec un objectif de 19 jours en 2030.
- 14 jours minimum pour les ultra-longs courriers (plus de 13 000 km), avec une cible de 23 jours en 2030
Les voyages proposés par Evaneos durent déjà en moyenne 13 jours
Les voyages proposés par Evaneos durent déjà en moyenne 13 jours, au-dessus de la norme du marché, indique un communiqué de presse.
Mais l’instauration de seuils incitatifs doit permettre de rallonger encore la durée réelle des séjours : +1,2 jour en moyenne et jusqu’à +3 jours pour les très longs courriers ajoute Evaneos. L’entreprise annonce une révision progressive de son offre en ligne d’ici fin 2026.
A noter que : 10 % du chiffre d’affaires d’Evaneos provient encore de séjours inférieurs à ces nouveaux minima.
Evaneos : plan de décarbonation à horizon 2030
L’audit carbone mené en 2023 montre que l’activité propre d’Evaneos pèse moins de 1 % des émissions, mais que les postes indirects dominent : 76 % pour les vols internationaux non commercialisés par la plateforme, 23 % pour la consommation des voyageurs sur place (hébergement, transport, alimentation).
Face à ces chiffres, le voyagiste déploie un plan de décarbonation à horizon 2030, élaboré avec le cabinet Carbone 4. Quatre axes structurent cette feuille de route : privilégier les destinations proches, substituer certains trajets aériens par le rail, réduire les émissions générées à destination et encourager les séjours plus longs.
« Allonger la durée des séjours, c’est une décision simple mais puissante pour repenser nos manières de voyager », explique Laurent de Chorivit, co-CEO d’Evaneos.
Aurélie Sandler, co-CEO d’Evaneos complète : « Notre stratégie vise à repenser le voyage dans sa globalité, pour accompagner les voyageurs vers des choix plus durables, sans renoncer à la richesse de l’expérience. »
