Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos vient de renouveler sa certification B Corp, qu’il avait obtenue pour la première fois en 2022.
Avec un score de 124,3 points, en hausse de 34 points par rapport à sa première évaluation (89,9 pts), la plateforme confirme son positionnement comme l’un des acteurs les plus responsables du secteur du voyage.
"Ce score reflète la cohérence de notre démarche : agir concrètement pour un impact positif sur les voyageurs, les communautés locales et l’environnement", souligne Marion Phillips, la directrice durabilité d’Evaneos.
Aujourd’hui, 85% des revenus générés par un voyage d'Evaneos bénéficient directement aux économies locales, grâce à un réseau de 600 agences partenaires présentes dans plus de 160 destinations.
Pour renforcer cet impact, Evaneos accompagne ses agences dans des démarches de certifications : 78% d’entre elles sont aujourd’hui certifiées, principalement par Travelife, un standard international en matière de tourisme responsable.
"Les agents sont nos premiers partenaires. Nous valorisons les success stories de nos Local Heroes, qui obtiennent les meilleurs scores au Better Trips Index", explique Laurent de Chorivit, co-CEO d’Evaneos.
Avec un score de 124,3 points, en hausse de 34 points par rapport à sa première évaluation (89,9 pts), la plateforme confirme son positionnement comme l’un des acteurs les plus responsables du secteur du voyage.
"Ce score reflète la cohérence de notre démarche : agir concrètement pour un impact positif sur les voyageurs, les communautés locales et l’environnement", souligne Marion Phillips, la directrice durabilité d’Evaneos.
Aujourd’hui, 85% des revenus générés par un voyage d'Evaneos bénéficient directement aux économies locales, grâce à un réseau de 600 agences partenaires présentes dans plus de 160 destinations.
Pour renforcer cet impact, Evaneos accompagne ses agences dans des démarches de certifications : 78% d’entre elles sont aujourd’hui certifiées, principalement par Travelife, un standard international en matière de tourisme responsable.
"Les agents sont nos premiers partenaires. Nous valorisons les success stories de nos Local Heroes, qui obtiennent les meilleurs scores au Better Trips Index", explique Laurent de Chorivit, co-CEO d’Evaneos.
Gouvernance, transparence et engagement environnemental
Autres articles
-
Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
-
Evaneos : Dario Femiani nouveau country manager Europe du Sud
-
Evaneos réalise une acquisition et renforce son accompagnement des réceptifs !
-
Bretzel Travel : Après Evaneos, Samy Bailly veut créer un réseau de DMC en Europe [ABO]
-
Terres d'Aventure reçoit la certification B Corp
Evaneos se distingue également par ses initiatives auprès des voyageurs, avec un score de 11 points sur cet axe.
La plateforme lutte contre le surtourisme, en proposant des itinéraires hors saison et loin des foules, et favorise des alternatives à faible empreinte carbone, comme le train.
En 2024, la société a lancé le Travel Pledge, un engagement envoyé à tous ses clients pour respecter les cultures locales, protéger les paysages naturels et réduire leur empreinte carbone.
Depuis sa première certification, Evaneos a renforcé sa gouvernance et ses opérations, améliorant son score de 13 points supplémentaires. L’arrivée d’Alexandra Dimiziani, ancienne d’Airbnb, au conseil d’administration, apporte un regard externe et diversifié sur les décisions stratégiques.
L’entreprise a également intégré des objectifs d’impact dans la rémunération variable des managers et du comité de direction, tout en publiant chaque année un rapport d’impact pour rendre compte de ses actions et de la redistribution de la valeur créée.
La plateforme lutte contre le surtourisme, en proposant des itinéraires hors saison et loin des foules, et favorise des alternatives à faible empreinte carbone, comme le train.
En 2024, la société a lancé le Travel Pledge, un engagement envoyé à tous ses clients pour respecter les cultures locales, protéger les paysages naturels et réduire leur empreinte carbone.
Depuis sa première certification, Evaneos a renforcé sa gouvernance et ses opérations, améliorant son score de 13 points supplémentaires. L’arrivée d’Alexandra Dimiziani, ancienne d’Airbnb, au conseil d’administration, apporte un regard externe et diversifié sur les décisions stratégiques.
L’entreprise a également intégré des objectifs d’impact dans la rémunération variable des managers et du comité de direction, tout en publiant chaque année un rapport d’impact pour rendre compte de ses actions et de la redistribution de la valeur créée.
Redistribuer la valeur créée : le Better Trips Fund
Depuis sa création en 2021, le Better Trips Fund a permis de reverser plus de 2 millions d’euros à des projets à fort impact social et environnemental : soutien à la certification des agences locales, initiatives communautaires via Planeterra, ou encore financement de projets carbone (reforestation, collecte de déchets, compensation carbone).
"Ce renouvellement B Corp n’est pas une finalité, c’est une étape dans notre transformation. Nous voulons inspirer tout le secteur en construisant un modèle de voyage durable, exigeant et concret", conclut Marion Phillips.
"Ce renouvellement B Corp n’est pas une finalité, c’est une étape dans notre transformation. Nous voulons inspirer tout le secteur en construisant un modèle de voyage durable, exigeant et concret", conclut Marion Phillips.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille