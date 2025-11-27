A Room for Tomorrow : un serious game qui projette les hôteliers en 2050

"A Room for Tomorrow" propose aux dirigeants d’hôtels de simuler 25 ans de décisions stratégiques ©Murmuration
2050, c'est demain, et ce monde qui s'ouvre à nous devrait être différent de l'existant.
Développé par Murmuration, "A Room for Tomorrow" s’adresse spécifiquement aux équipes dirigeantes des hôtels et groupements.
L’atelier, d'une durée de 2h30, place 4 groupes de 2 à 4 participants dans la gestion d’un hôtel qu’ils doivent piloter jusqu’en 2050.
Le jeu se déroule en six tours, chacun représentant une étape temporelle durant laquelle les équipes disposent de cartes d’actions concrètes : rénovation énergétique, gestion de l’eau ou adoption d’un ménage écologique, comme l’illustre la carte "Action A01".
L’expérience intègre également des événements imprévus qui pourraient se produire en raison du dérèglement climatique, comme une crise sanitaire ou une nouvelle réglementation, afin d’ancrer la simulation dans les réalités opérationnelles du secteur.
A Room for Tomorrow est développé par Mumuration
L’objectif est de faire émerger une stratégie cohérente malgré des ressources limitées et des indicateurs exigeants.
L’atelier devient ainsi un outil de travail collectif.
Les participants doivent arbitrer, débattre et hiérarchiser les actions à mener pour optimiser l’impact écologique tout en assurant la viabilité financière et la satisfaction client.
Contrairement à une approche uniquement environnementale, le serious game intègre un simulateur permettant de mesurer en temps réel les effets de chaque décision sur trois volets : l’atteinte des objectifs de transition écologique, la santé financière de l’établissement (coût de la chambre, marge, endettement) et la satisfaction client, incluant le taux d’occupation.
Les tableaux de synthèse permettent de visualiser les résultats.
L’atelier peut être personnalisé à partir des données réelles d’un hôtel. Pour les personnes intéressées, il suffit d'adresser [un mail à l'équipe de Mumuration.]mailblank:contact@murmuration-sas.com
