IATA prévoit 41 milliards de dollars de bénéfice pour l'aérien en 2026

✓ La rentabilité se stabilise malgré les défis des chaînes d'approvisionnement et les tensions géopolitiques

✓ Le taux d'occupation record de 83,8% reflète les contraintes de capacité dues aux retards de livraison d'avions

✓ Le fret aérien reste résilient porté par l'e-commerce et les semiconducteurs pour l'IA (+2,4%)

✓ Le RCI de 6,8% reste inférieur au coût du capital (8,2%), un défi structurel pour l'industrie

✓ Les marges restent faibles : 7,90$ de profit par passager, comparable au prix d'un étui d'iPhone

✓ 79% des voyageurs croient en l'engagement de l'industrie pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050