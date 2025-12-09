TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
IATA prévoit 41 milliards de dollars de bénéfice pour l'aérien en 2026

prévision financière pour l’industrie aérienne mondiale 2026


L’IATA anticipe une légère hausse des bénéfices des compagnies aériennes en 2026, portée par une demande robuste et un coefficient d’occupation record. Mais l’industrie reste fragilisée par des coûts élevés, des retards de livraison d’appareils et un rendement du capital insuffisant pour soutenir pleinement les investissements.


Rédigé par le Mardi 9 Décembre 2025

IATA prévoit 41 milliards de dollars de bénéfice pour l'aérien en 2026 - Depositphotos.com Auteur Policarpo
Aerticket
Dans son communiqué, l’IATA estime que les compagnies aériennes devraient générer un bénéfice net total de 41 milliards de dollars en 2026, contre 39,5 milliards en 2025. Cette progression se ferait toutefois avec une marge nette stable, maintenue à 3,9 %, un niveau identique à celui attendu cette année.

Le résultat d’exploitation devrait pour sa part atteindre 72,8 milliards de dollars, soit une marge de 6,9 %, légèrement supérieure aux 6,6 % prévus pour 2025. L’organisation souligne également que les recettes totales devraient progresser pour atteindre 1 053 milliards de dollars, grâce à une hausse continue de la demande.

Le trafic passagers resterait dynamique, avec 5,2 milliards de voyageurs attendus en 2026, soit une augmentation de 4,4 %. Le coefficient d’occupation atteindrait 83,8 %, un niveau record selon IATA. Le fret aérien progresserait également, à 71,6 millions de tonnes, en hausse de 2,4 %.

Dans sa déclaration, Willie Walsh, directeur général de l’IATA, souligne que « les compagnies aériennes ont réussi à bâtir une résilience aux chocs ». Il ajoute cependant que « des vents contraires importants restent omniprésents ».

Parmi les contraintes majeures, l’organisation cite :

  • des perturbations persistantes dans les chaînes d’approvisionnement, retardant la livraison de nouveaux appareils et contraignant les compagnies à conserver des flottes plus anciennes ;
  • une hausse des coûts non liés au carburant, due notamment à l’âge des avions et à l’inflation des coûts de maintenance ou d’infrastructures ;

  • un niveau élevé de taxes et de charges réglementaires, particulièrement dans certaines régions.

Prévisions Transport Aérien Mondial 2026

Source IATA - Décembre 2025

41 Md$
Bénéfice net prévu pour les compagnies aériennes en 2026
Marge nette stable à 3,9% • 7,90$ de profit par passager

Chiffres Clés 2026

Recettes Totales
1 053 Md$
+4,5% vs 2025
Passagers
5,2 Mds
+4,4% vs 2025
Taux d'Occupation
83,8%
Record historique
Fret Aérien
71,6 Mt
+2,4% vs 2025
Bénéfice d'Exploitation
72,8 Md$
Marge de 6,9%
Rendement Capital
6,8%
RCI stable vs 2025

Répartition des Recettes 2026

Ventes de billets
71,3%
751 Md$ (+4,8%)
Fret aérien
15,0%
158 Md$ (+2,1%)
Services accessoires
13,8%
145 Md$ (+5,5%)

Rentabilité par Région

🌍 Moyen-Orient
Marge nette
9,3%
Par passager
28,60$
Bénéfice net : 6,8 Md$ • Meilleure performance mondiale
🌍 Europe
Marge nette
4,9%
Par passager
10,90$
Bénéfice net : 14,0 Md$ • Plus forte performance en valeur absolue
🌍 Amérique du Nord
Marge nette
3,4%
Par passager
9,80$
Bénéfice net : 11,3 Md$ • Rentabilité stable
🌏 Asie-Pacifique
Marge nette
2,3%
Par passager
3,20$
Bénéfice net : 6,6 Md$ • Demande robuste, croissance 7,3%
🌎 Amérique Latine
Marge nette
3,8%
Par passager
5,70$
Bénéfice net : 2,0 Md$ • Croissance robuste de 6,6%
🌍 Afrique
Marge nette
1,0%
Par passager
1,30$
Bénéfice net : 0,2 Md$ • Coûts unitaires les plus élevés

💰 Structure des Coûts 2026

252 Md$
Coûts carburant
25,7% des dépenses
729 Md$
Coûts hors carburant
+5,8% vs 2025
88 $
Prix carburéacteur/baril
-2,4% vs 2025
28%
Part main-d'œuvre
Composante n°1

✈️ Point de Vue des Voyageurs

97%
Satisfaits de leur expérience
88%
Trouvent que l'avion améliore leur vie
78%
Bon rapport qualité-prix
-36,8%
Tarif réel vs 2015

💡 Points Clés à Retenir

✓ La rentabilité se stabilise malgré les défis des chaînes d'approvisionnement et les tensions géopolitiques

✓ Le taux d'occupation record de 83,8% reflète les contraintes de capacité dues aux retards de livraison d'avions

✓ Le fret aérien reste résilient porté par l'e-commerce et les semiconducteurs pour l'IA (+2,4%)

✓ Le RCI de 6,8% reste inférieur au coût du capital (8,2%), un défi structurel pour l'industrie

✓ Les marges restent faibles : 7,90$ de profit par passager, comparable au prix d'un étui d'iPhone

79% des voyageurs croient en l'engagement de l'industrie pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050

Source : IATA - Prévisions financières du transport aérien mondial (Communiqué N°54 - 9 décembre 2025)
