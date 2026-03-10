Je ne vais pas vous servir les « dix commandements de la cybersécurité » que l’on retrouve dans tous les articles sur le sujet.



Vous les connaissez : mettez à jour vos systèmes, formez vos équipes au phishing, sauvegardez vos données. Ces conseils ne sont pas faux, mais ils sont insuffisants. Ils donnent l’illusion d’une préparation sans en fournir la substance.



Ce que la crise iranienne enseigne au tourisme, c’est que la cybersécurité ne se réduit pas à une checklist technique. C’est une capacité de résilience organisationnelle qui doit être pensée à trois niveaux.



Le premier niveau est celui de la chaîne de sous-traitance. Dans le tourisme, la surface d’attaque réelle n’est pas le site web de l’agence ou de l’hôtel. C’est l’ensemble des prestataires technologiques, des passerelles de paiement, des intégrateurs, des moteurs de réservation tiers. Si vous ne savez pas qui sont vos fournisseurs critiques et quel est leur niveau de sécurité, vous ne savez pas où se trouve votre risque réel.



Le deuxième niveau est celui du plan de crise cyber. Pas un document théorique rangé dans un tiroir, mais un scénario testé et répété. Combien d’agences de voyages ont réalisé un exercice de simulation d’attaque par ransomware ? Combien de chaînes hôtelières ont testé leur capacité à fonctionner sans accès à leur système de réservation pendant 48 heures ? La réponse, dans la grande majorité des cas, est aucune.



Le troisième niveau est culturel, et c’est le plus important. La cybersécurité ne sera jamais efficace si elle reste confinée au service informatique. Elle doit devenir un réflexe partagé par l’ensemble de l’organisation, du réceptionniste d’hôtel qui reçoit un email suspect au dirigeant qui valide un nouveau prestataire technologique. Ce n’est pas un problème IT. C’est un problème de gouvernance.