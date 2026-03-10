DITEX 2026 : Francis Rosales explique pourquoi il change tout (et pourquoi c’est nécessaire)

TourMaG - Pourquoi privilégier un format sélectif plutôt que le volume ?



Francis Rosales : Ce n’est pas un choix "contre" le volume, c’est un choix pour la qualité : qualité des échanges, du temps passé, des mises en relation.



En limitant volontairement la jauge, on peut mieux organiser les rencontres, équilibrer les profils présents et garantir des interactions plus utiles pour chacun.



Au fond, on cherche une forme de densité : moins de dispersion, plus de pertinence.



TourMaG - Où en êtes-vous des inscriptions ?



Francis Rosales : Les inscriptions sont ouvertes et la dynamique est engagée. Comme nous sommes sur une logique de sélection - notamment pour les Top Décideurs - nous avançons avec attention sur la qualification des profils pour préserver l’équilibre du format.



A ce jour nous avons eu plus de 150 demandes de la part de Top Décideurs potentiel, seuls 85 Top décideurs ont été qualifiés par le comité de validation.



Concernant les acteurs du changement, nous sommes à 40 acteurs du changement confirmés, mais nous attendons encore certains retours afin d'offrir aux Top Décideurs et aux agents de voyage des rencontres riches et variées.



TourMaG - Avez-vous actuellement des retours ou constatez-vous des craintes du côté de vos partenaires par rapport à la guerre au Moyen-Orient ?



Francis Rosales : Globalement, nous avons plutôt "de la chance" : parmi nos Acteurs du Changement, peu sont directement implantés dans la zone concernée. Donc, à ce stade, je n’ai pas observé de mouvement de panique ou de retrait massif lié à une exposition directe.



Ce que je perçois surtout, c’est une réaction assez lucide du secteur : beaucoup de partenaires saisissent cette période comme un moment où les voyageurs vont reconsidérer leurs arbitrages. Ils sentent que les clients ne vont pas arrêter de partir - en revanche, ils vont prioriser des destinations et des offres perçues comme plus sereines, plus sécurisées, et plus simples à projeter.



Dans ce cadre, plusieurs partenaires voient le DITEX comme une opportunité de se positionner clairement afin de proposer des alternatives attractives, de rassurer les distributeurs avec des garanties et des conditions adaptées et surtout d'aider le marché à se réorganiser vite face aux nouvelles demandes.