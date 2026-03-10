DITEX 2026 : Francis Rosales explique pourquoi il change tout (et pourquoi c’est nécessaire)

DITEX 2026 : 360Sharing veut proposer "un format plus adapté à des échanges de qualité et à une relation plus durable entre les acteurs" - Photo : DITEX - 360sharing
TourMaG - Le DITEX 2026 délaisse le format classique du salon pour une "parenthèse immersive" à The Camp à Aix-en-Provence. Pourquoi ce choix de rupture avec les formats traditionnels ?
Francis Rosales : Nous avons observé, ces dernières années, une évolution assez naturelle : les professionnels recherchent moins "un lieu où tout le monde passe" et davantage un cadre où l’on peut vraiment se poser, échanger et avancer.
The Camp nous permet exactement cela : un environnement propice à la concentration, une expérience plus cohérente entre contenus, rencontres et moments informels, et une atmosphère qui facilite la discussion de fond.
L’idée n’est pas de "rompre" pour rompre, mais de proposer un format plus adapté à des échanges de qualité et à une relation plus durable entre les acteurs.
TourMaG - Vous limitez l’événement à 50 "acteurs du changement", 120 "top décideurs" et 300 agents de voyages. Pouvez-vous définir le rôle de chacun ?
Francis Rosales : Nous avons structuré DITEX 2026 en trois cercles complémentaires :
- les 50 Acteurs du Changement sont des partenaires (marques, destinations, opérateurs, solutions, etc.) qui souhaitent participer activement au nouveau format : apporter du contenu, partager des pratiques, créer des rencontres qualifiées. Leur rôle n’est pas seulement d’être visibles, mais de contribuer et d’entrer dans une logique de relation et de valeur.
- les 120 Top Décideurs correspondent à des profils sélectionnés pour leur capacité à orienter, valider et engager des collaborations : directions, responsables réseau, responsables achats/production/partenariats, etc. Leur rôle est de venir pour des échanges ciblés, structurés et réellement décisionnels, dans un format où le temps est optimisé.
- les 300+ Agents de Voyages restent essentiels, car ils représentent le terrain, la vente, la réalité quotidienne. Ils vont pouvoir monter en compétences, découvrir, rencontrer, nourrir leur activité, tout en participant aux temps d’échanges lors de l’Open Workshop.
TourMaG - Vous limitez l’événement à 50 "acteurs du changement", 120 "top décideurs" et 300 agents de voyages. Pouvez-vous définir le rôle de chacun ?
Francis Rosales : Nous avons structuré DITEX 2026 en trois cercles complémentaires :
TourMaG - Pourquoi privilégier un format sélectif plutôt que le volume ?
Francis Rosales : Ce n’est pas un choix "contre" le volume, c’est un choix pour la qualité : qualité des échanges, du temps passé, des mises en relation.
En limitant volontairement la jauge, on peut mieux organiser les rencontres, équilibrer les profils présents et garantir des interactions plus utiles pour chacun.
Au fond, on cherche une forme de densité : moins de dispersion, plus de pertinence.
TourMaG - Où en êtes-vous des inscriptions ?
Francis Rosales : Les inscriptions sont ouvertes et la dynamique est engagée. Comme nous sommes sur une logique de sélection - notamment pour les Top Décideurs - nous avançons avec attention sur la qualification des profils pour préserver l’équilibre du format.
A ce jour nous avons eu plus de 150 demandes de la part de Top Décideurs potentiel, seuls 85 Top décideurs ont été qualifiés par le comité de validation.
Concernant les acteurs du changement, nous sommes à 40 acteurs du changement confirmés, mais nous attendons encore certains retours afin d'offrir aux Top Décideurs et aux agents de voyage des rencontres riches et variées.
TourMaG - Avez-vous actuellement des retours ou constatez-vous des craintes du côté de vos partenaires par rapport à la guerre au Moyen-Orient ?
Francis Rosales : Globalement, nous avons plutôt "de la chance" : parmi nos Acteurs du Changement, peu sont directement implantés dans la zone concernée. Donc, à ce stade, je n’ai pas observé de mouvement de panique ou de retrait massif lié à une exposition directe.
Ce que je perçois surtout, c’est une réaction assez lucide du secteur : beaucoup de partenaires saisissent cette période comme un moment où les voyageurs vont reconsidérer leurs arbitrages. Ils sentent que les clients ne vont pas arrêter de partir - en revanche, ils vont prioriser des destinations et des offres perçues comme plus sereines, plus sécurisées, et plus simples à projeter.
Dans ce cadre, plusieurs partenaires voient le DITEX comme une opportunité de se positionner clairement afin de proposer des alternatives attractives, de rassurer les distributeurs avec des garanties et des conditions adaptées et surtout d'aider le marché à se réorganiser vite face aux nouvelles demandes.
TourMaG - Où en êtes-vous des inscriptions ?
TourMaG - Avez-vous actuellement des retours ou constatez-vous des craintes du côté de vos partenaires par rapport à la guerre au Moyen-Orient ?
TourMaG - Certains participants risquent-ils d’annuler ? Ou au contraire, comptent-ils sur le DITEX pour relancer l’activité ?
Francis Rosales : Aujourd’hui, je dirais les choses comme ça : je ne vois pas une vague d’annulations, mais je constate un léger ralentissement dans la phase de recrutement / confirmation côté Top Décideurs et Agents de Voyages.
Et c’est parfaitement compréhensible : ces professionnels sont extrêmement mobilisés en ce moment, avec des priorités très concrètes et très urgentes, telles la gestion de dossiers, les clients à accompagner, les réacheminements, les modifications, et la construction de projets alternatifs.
En parallèle, et c’est important, beaucoup me disent aussi l’inverse : ils comptent sur le DITEX comme un accélérateur. Parce que quand on doit proposer rapidement des plans B, ajuster des productions, sécuriser des partenaires et redonner de la visibilité commerciale, un événement conçu pour créer des rencontres utiles et des décisions rapides devient encore plus pertinent.
Le DITEX arrive dans trois semaines. Mon souhait - et je pense que c’est celui de toute la profession - c’est que la situation se stabilise le plus pacifiquement possible d’ici là, pour que les équipes puissent se remettre dans une dynamique plus sereine et construire les prochains mois de 2026 avec davantage de lisibilité.
TourMaG - Vous présentez le DITEX 2026 comme un format qui aligne "business, respiration et communauté". Comment cela va-t-il se traduire concrètement ? Quels seront les principaux temps forts ?
Francis Rosales : Le format est un triptyque très concret, qui s'articule tout d'abord autour du business, avec des temps de rencontres structurées (workshop one-to-one entre Acteurs du Changement et Top Décideurs) et des moments d’échanges accessibles aux agents via l’Open Workshop.
Le côté "respiration correspond à des séquences pensées pour garder de l’énergie et de la disponibilité (yoga, running, fitness, etc.). L’objectif n’est pas "d’ajouter une activité", mais de créer une expérience dans laquelle on reste lucide, ouvert, présent - ce qui améliore la qualité des échanges.
Enfin, l'aspect "communauté" se traduira par des temps fédérateurs (plénière inspirante, masterclass, ateliers, temps informels, soirées) qui permettront de consolider les relations. Dans notre secteur, on le sait, les collaborations se construisent aussi grâce à la confiance, et la confiance prend parfois un peu de temps.
TourMaG - Vous présentez le DITEX 2026 comme un format qui aligne "business, respiration et communauté". Comment cela va-t-il se traduire concrètement ? Quels seront les principaux temps forts ?
TourMaG - Le DITEX s'appuie désormais sur des "ambassadeurs". Quel rôle concret jouent-ils dans la co-construction de ce nouveau format et dans la mobilisation de l'industrie ?
Francis Rosales : Ils servent à éviter le piège classique : un événement "pensé entre organisateurs".
Les ambassadeurs ont trois rôles très concrets :
- ils challengent le format : ce qui est utile / ce qui ne l’est pas, ce qui est gadget / ce qui est impactant ;
- ils co-construisent le contenu : les sujets, les formats, les intervenants ;
- ils mobilisent : quand des figures reconnues du secteur prennent la parole pour soutenir le projet, ça donne un signal : "ce n’est pas une opération de com, c’est un mouvement".
TourMaG - Avec la création du "Club Ditex", vous semblez vouloir faire vivre l'événement toute l'année. Quelle est l'ambition de ce club et quels services proposera-t-il aux membres en dehors des trois jours à Aix-en-Provence ?
Francis Rosales : L’ambition est de prolonger l’esprit DITEX au-delà des trois jours, avec une continuité de liens, de contenus utiles et de mises en relation dans la durée.
L’idée est de proposer, selon les profils, des rendez-vous réguliers (formats courts, masterclass, retours d’expérience) ; des mises en relation plus ciblées ; des contenus pratiques (tendances, méthodes, outils, sujets du moment) et une communauté plus active, plus suivie, au service de la performance collective.
DITEX 2026 est un temps fort, et le Club est le moyen d’en faire un mouvement plus continu.
Lire aussi : Le salon du Ditex revient en 2026 sous une nouvelle direction !
TourMaG - Avec la création du "Club Ditex", vous semblez vouloir faire vivre l'événement toute l'année. Quelle est l'ambition de ce club et quels services proposera-t-il aux membres en dehors des trois jours à Aix-en-Provence ?
Contact DITEX
Francis Rosales - président et co-fondateur de 360Sharing et directeur Rencontre Ditex Nouvelle Génération
Tél : 06 63 46 12 80
Mail : francis@360sharing.fr
