Destination Data 2026 veut accélérer la transformation digitale

L’ambition de Destination Data est claire : aider les professionnels à passer de l’observation à l’action, et transformer la donnée brute en levier de décision stratégique. Les, la station savoyarde de La Rosière accueillera une nouvelle édition de Destination Data , un événement dédié auxPendant deux jours, dirigeants, experts et innovateurs se réuniront autourDans un contexte de transformation digitale accélérée, la donnée s’impose comme un actif central pour les destinations, les hébergeurs, les réseaux d’agences et les acteurs du e-commerce touristique.Pourtant, elle reste encoreL’ambition de Destination Data est claire : aider les professionnels à, et transformer la donnée brute en levier de décision stratégique.