Destination Data 2026 veut accélérer la transformation digitale

Les 18 et 19 mars 2026, la station savoyarde de La Rosière accueillera une nouvelle édition de Destination Data, un événement dédié aux enjeux marketing et à la valorisation de la donnée dans le secteur touristique.
Pendant deux jours, dirigeants, experts et innovateurs se réuniront autour de conférences, d’ateliers pratiques et de temps d’échanges stratégiques.
Dans un contexte de transformation digitale accélérée, la donnée s’impose comme un actif central pour les destinations, les hébergeurs, les réseaux d’agences et les acteurs du e-commerce touristique.
Pourtant, elle reste encore trop souvent sous-exploitée.
L’ambition de Destination Data est claire : aider les professionnels à passer de l’observation à l’action, et transformer la donnée brute en levier de décision stratégique.
Un plateau d’intervenants issus de la data et du marketing digital
L’édition 2026 réunira un panel d’experts aux profils complémentaires, issus du conseil, de la performance digitale, de la mobilité, de l’influence ou encore de la gestion de la relation client.
Parmi les intervenants :
- Vanguelis Panayotis, ambassadeur de Destination Data et figure reconnue du conseil en stratégie hôtelière et touristique au sein du MKG Consulting ;
- Jonathan Noble, CEO de Swello, spécialiste de la gestion de présence digitale et des réseaux sociaux ;
- Thomas Mathieu, CEO de Guest Suite, expert de la gestion et de la valorisation des avis clients ;
- Florian Farina, responsable des ventes chez Orange Flux Vision, référence dans l’analyse des flux de mobilité touristique ;
- Peggy Studer, directrice marketing de Kolsquare, plateforme européenne spécialisée dans le marketing d’influence ;
- Pierre Guio et Nicolas Plantelin, respectivement Head of Data et Head of SEO/GEO chez Ads Up, agence spécialisée dans la performance digitale ;
- Nicolas de Dianous, fondateur de NS4, expert en stratégie data et intelligence territoriale ;
-Clémence Jean, responsable e-commerce chez Selectour, acteur majeur du tourisme de réseau ;
- Virginie Noppe, responsable marketing digital B2B à l’ADT Somme, représentante des destinations dans la mise en pratique terrain ;
- Caroline Paul, présidente de Talents Travel, spécialiste des enjeux de ressources humaines et de compétences dans le tourisme.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
