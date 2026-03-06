TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Destination Data 2026 veut accélérer la transformation digitale

À La Rosière, le tourisme se met à l’heure de la data


Les 18 et 19 mars 2026, la station de La Rosière accueillera Destination Data, un rendez-vous dédié aux professionnels du tourisme pour transformer la donnée en levier stratégique. Conférences, ateliers et échanges réuniront experts du marketing digital, de la data et de l’innovation autour d’un objectif commun : passer de l’analyse à l’action.


Rédigé par le Lundi 9 Mars 2026 à 10:17

À La Rosière, le tourisme se met à l’heure de la data - Depositphotos.com, monsit
À La Rosière, le tourisme se met à l’heure de la data - Depositphotos.com, monsit
TourMaG
Les 18 et 19 mars 2026, la station savoyarde de La Rosière accueillera une nouvelle édition de Destination Data, un événement dédié aux enjeux marketing et à la valorisation de la donnée dans le secteur touristique.

Pendant deux jours, dirigeants, experts et innovateurs se réuniront autour de conférences, d’ateliers pratiques et de temps d’échanges stratégiques.

Dans un contexte de transformation digitale accélérée, la donnée s’impose comme un actif central pour les destinations, les hébergeurs, les réseaux d’agences et les acteurs du e-commerce touristique.

Pourtant, elle reste encore trop souvent sous-exploitée.

L’ambition de Destination Data est claire : aider les professionnels à passer de l’observation à l’action, et transformer la donnée brute en levier de décision stratégique.

Un plateau d’intervenants issus de la data et du marketing digital

Autres articles
L’édition 2026 réunira un panel d’experts aux profils complémentaires, issus du conseil, de la performance digitale, de la mobilité, de l’influence ou encore de la gestion de la relation client.

Parmi les intervenants :

- Vanguelis Panayotis, ambassadeur de Destination Data et figure reconnue du conseil en stratégie hôtelière et touristique au sein du MKG Consulting ;

- Jonathan Noble, CEO de Swello, spécialiste de la gestion de présence digitale et des réseaux sociaux ;

- Thomas Mathieu, CEO de Guest Suite, expert de la gestion et de la valorisation des avis clients ;

- Florian Farina, responsable des ventes chez Orange Flux Vision, référence dans l’analyse des flux de mobilité touristique ;

- Peggy Studer, directrice marketing de Kolsquare, plateforme européenne spécialisée dans le marketing d’influence ;

- Pierre Guio et Nicolas Plantelin, respectivement Head of Data et Head of SEO/GEO chez Ads Up, agence spécialisée dans la performance digitale ;

- Nicolas de Dianous, fondateur de NS4, expert en stratégie data et intelligence territoriale ;

-Clémence Jean, responsable e-commerce chez Selectour, acteur majeur du tourisme de réseau ;

- Virginie Noppe, responsable marketing digital B2B à l’ADT Somme, représentante des destinations dans la mise en pratique terrain ;

- Caroline Paul, présidente de Talents Travel, spécialiste des enjeux de ressources humaines et de compétences dans le tourisme.


Lu 184 fois

Tags : marketing digital, rosiere
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand News La Travel Tech

AERTiCKET : Proximité maximale, performance globale

AERTiCKET : Proximité maximale, performance globale
Face aux mutations du voyage, AERTiCKET fait le choix du terrain en lançant « Stronger Together »....
Dernière heure

MSC accélère le rapatriement des passagers du MSC Euribia

Exotismes dévoile son programme de soirées pour la rentrée 2026

Destination Data 2026 veut accélérer la transformation digitale

Jonathan Lament (Syltours) : « Nous avons l’habitude d’évoluer dans un monde instable »

Emmanuelle Llop : "L’égalité femmes-hommes doit devenir une réalité dans le tourisme" (Vidéo)

Brand News

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport
La Catalogne ouvre grand ses portes à tous les passionnés d’architecture, de musique et de...
Les annonces

VOYAGES D'EXCEPTION - Chef de production Voyages culturels haut de gamme H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Corbas (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CLUB MED/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Agency Sales Agent H/F - CDD - (Le Mans (72))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid
Distribution

Distribution

Emmanuelle Llop : "L’égalité femmes-hommes doit devenir une réalité dans le tourisme" (Vidéo)

Emmanuelle Llop : "L’égalité femmes-hommes doit devenir une réalité dans le tourisme" (Vidéo)
Partez en France

Partez en France

Stations de ski : un bilan stable à 80% de remplissage pour l’hiver 2026

Stations de ski : un bilan stable à 80% de remplissage pour l’hiver 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est
Production

Production

Exotismes dévoile son programme de soirées pour la rentrée 2026

Exotismes dévoile son programme de soirées pour la rentrée 2026
AirMaG

AirMaG

Un voyage sans couture : Corsair déploie une expérience fluide du premier au dernier kilomètre

Un voyage sans couture : Corsair déploie une expérience fluide du premier au dernier kilomètre
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

Destination Data 2026 veut accélérer la transformation digitale

Destination Data 2026 veut accélérer la transformation digitale
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Bahia Principe rouvre le Luxury Runaway Bay et rénove le Grand Jamaica

Bahia Principe rouvre le Luxury Runaway Bay et rénove le Grand Jamaica
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection

Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC accélère le rapatriement des passagers du MSC Euribia

MSC accélère le rapatriement des passagers du MSC Euribia
TravelJobs

Emploi & Formation

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias