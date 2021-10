Marketing digital : "Il y a une défiance énorme des jeunes aux marques"

Le marketing d'influence est en crise. Il y a une crise de confiance entre les marques et les influenceurs, par rapport à la véracité, mais aussi les chiffres.



Certaines communautés ont été gonflées et ça ne passe plus maintenant.

La direction est plus importante que la vitesse, car beaucoup ne vont très vite nulle part.



Nous sommes sur un retour des contenus long et sérieux, ce que nous avions avant sur la télévision. Nous y revenons de façon créative et incarnée.

Après l'euphorie, il est venu le temps de la rationalité. Si tout n'est pas à jeter, des likes et des commentaires ont été générés par des robots et achetés.Pour éviter ces écueils, les acteurs doivent dissocier la création de contenus de la recherche de visibilité. Il faut privilégier les talents plutôt que les influences.Pour vous rendre compte de cela, il suffit de trainer un peu sa souris sur YouTube et découvrir des contenus dignes de France Télévision ou Arte enquillant des centaines de milliers de vues ou encore visionner l'époustouflant film d’Attitude Manche. Des marques ont préféré éviter la course digne d'un poulet sans tête au toujours plus gros pour privilégier les valeurs plus que des likes, comme Chilowé ou encore Auvergne-Rhône-Alpes tourisme.Sans oublier que le son et les histoire sont devenus très importants.... mais ce sera l'objet d'un nouvel épisode.