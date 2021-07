OUI.sncf : "Nous ne nous attendions pas à un tel succès sur TikTok" selon David Nedzela

TourMaG.com - Pourriez-nous nous décrire le profil type de l'utilisateur de TikTok ?



Arnaud Cabanis : Le profil type de la personne présente sur TikTok a entre 15 et 35 ans, la répartition est égale sur tout le territoire français, il n'y a pas de prépondérance particulière dans les grandes villes.



La façon dont nous arbitrons les contenus favorise l'inclusion, donc peu importe là où vous habitez ou la typologie de contenues que vous postez, ce qui compte c'est la spontanéité et l'authenticité.



Nous avons une dizaine de piliers de contenus sur TikTok, dont le voyage qui fait partie des contenus les plus repartagés sur l'application. Plus de 40 milliards de vidéos relatives au hastag "Travel", en Français nous avons plus de 600 millions de vues sur tous les hastag "Voyages".



Il y a une volonté de voyager de façon responsable et locale cet été. Nous le voyons avec les offices de tourisme avec lesquels nous travaillons comme l'Île de la Réunion.



TourMaG.com - Les codes de TikTok au début pouvaient effrayer les marques, autour de la musique et de la danse. Cela a changé ? et comment y aller ?



David Nedzela : La culture de Oui.sncf est d'être présent là, où les clients se trouvent, donc TikTok avec les chiffres qu'Arnaud vous a partagés démontrent que l'application est présente dans le quotidien des Français.



Nous avons toujours été précurseurs en terme d'usage, donc nous devions être là.



Pour être franc, nous avons déjà beaucoup attendu et si nous avions pu, nous nous serions lancés l'année dernière. Il n'y avait pas de question pour savoir s'il faut y aller ou pas, mais plutôt de savoir comment y aller.



Nous avons fait appel à une agence pour nous accompagner, TikTok est à part entière et à ses codes.



Arnaud Cabanis : Nous avons une stratégie de diversification des contenus, pour que tout le monde ait une audience personnalisée et personnalisable sur TikTok.



Nous avons une volonté de développer des contenus qui répondent à tous les centres d'intérêt.



Nous avons fait tout un travail autour de la culture et travaillant durant les confinements avec les grands musées français, pour permettra aux jeunes d'accéder à la culture même en restant chez eux.



Nous avons une centaine de clients en France, dont le Parc Asterix, Disneyland Paris, Expedia, le Puy du Fou, Air Caraïbes, etc. Et nous travaillons de plus en plus avec des offices de tourisme.