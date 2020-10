Réseaux sociaux : Snapchat et TikTok faut-il (vraiment) y aller ?

Et si vous voulez absolument, vous lancer sur TikTok ou Snapchat, mieux vaut ne pas avoir peur de retourner son téléphone, car seule l'image compte, le texte n'existe pas.



Sur Snapchat la popularité ne se calcule pas en termes d'engagement, mais d'interaction. Et que ce soit sur l'une ou l'autre des applications, dorénavant la marque doit être mise en scène, mieux elle doit être incarnée.



La contemplation et l'inspiration n'ont pas leur place sur ces nouveaux réseaux, enfin moins. Et si vous pensiez que TikTok est trop abstrait, il suffit de se rendre compte de l'impact d'une simple vidéo qui a fait un buzz mondial.



" Cette vidéo à fait plus de 45 millions de vues et enregistré plus de 8,6 millions de likes. L'engouement est tel, que tous les magasins ont été dévalisés de bouteilles d'OceanSpray.



Il a connu son instant d'éternité. Cela démontre la viralité de ces réseaux, " rapporte Nicolas de Dianous.



Et cette hype nouvelle ne s'est pas arrêtée là pour Nathan Apodaca, le TikToker star, puisque maintenant ses vidéos dépassent allègrement le million de vues.



Son moment d'éternité, lui a permis même de se voir offrir une nouvelle voiture et tout un stock d'OceanSpray.



Val Thorens a pris le pli, en créant un compte sur TikTok, mais avec un succès tout relatif. Avec un peu plus de 3 000 abonnés, la réussite n’est pas là, d’ores et déjà il est venu le temps de se repenser.