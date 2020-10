France : les territoires ont imaginé le monde post-covid, sera-t-il si différent ?

Et si les start-up ont du pivoter, s'adapter ou changer de pied, les professionnels du tourisme n'ont pas été en reste, en quittant leurs chaises de l'accueil, pour travailler depuis leur salon, leur cuisine ou canapé.



Le confinement du printemps dernier prolongé par la volonté de démocratiser le télétravail afin de limiter la propagation du virus, les collaborateurs doivent dorénavant s'adapter à cette nouvelle donne.



Une norme qui devrait durablement devenir la règle.



" Même les entreprises digitales habituées aux outils n'ont pas anticipé la relation à l'autre durant cette période. Nous ne parlons pas du télétravail, car il y a des normes, mais une situation forcée de travail à domicile, " précise Charlotte Emery, du projet Entract.



Sauf que si peu d'entreprises se sont posées cette question, elles ont dû gérer de nouvelles problématiques en urgence.



" J'ai dû organiser des formations inédites sur la communication de crise et le repositionnement des sociaux pros, suite à des fortes baisses de fréquentation, " analyse Jérôme Forget du cabinet, Guest & Stratégie.



Alors que certains tirent profit de pouvoir travailler en pyjama et ne pas prendre le métro ou le RER chaque jour, d'autres éprouvent les pires difficultés. Le tableau est nettement plus contrasté, à mesure que les mois s'écoulent.



Surtout que pour beaucoup de salariés et responsables, c'est un sentiment d'abandon qui prédomine.



" Quand on dirige un OT, la personne est souvent seule aux commandes, sans avoir nécessairement de pouvoir de décision. Entract veut voir ce qu'il se passe dans la structure et les enjeux, en étudiant un groupe de manager provenant de différents secteurs, " précise Charlotte Emery, du projet Entract.



Si la covid n'avait bien évidemment pas été anticipée en novembre 2019, les deux responsables du projet ont donc profité de cette période pour observer les nouvelles formes de travail.



" Nous nous sommes rendu compte que les managers ont quitté leurs casquettes de manager, pour prendre celle d'individu, " explique Florent Guitard, projet Entract.



Alors que les acteurs du tourisme ont tendance à toujours dire que leur situation est la pire, les problématiques rencontrées par les responsables étaient les mêmes, quels que soient les secteurs, avec une spécificité propre.



" Il n'y a eu aucun soutien de l'extérieur auprès des offices de tourisme, que ce soit les élus, les financeurs ou la collectivité " précise Florent Guitard.



Et s'il faut beaucoup de temps pour transformer les organisations, cela passe prioritairement passe par une " transformation de soi ." Les managers doivent incarner ce changement et être convaincus par celui-ci.



Nul ne sait ce que donnera le monde d'après et s'il sera extrêmement différent du précédent, car nous sommes encore les deux pieds dans la crise.



" Le monde d'avant et après, nous sort un peu par les yeux. Il y a une continuité, les managers qui communiquaient mal par le passé n'ont rien changé et le télétravail n'a rien changé " conclut Charlotte Emery.



Seul l'avenir nous dira si le tourisme et ses offices devront durablement se transformer.