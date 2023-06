TikTok, concurrent d'Instagram pour le tourisme ?

sont de nos jours indissociables. Un office de tourisme peut étudier les destinations disposant d’un “#” populaire afin de créer un contenu qui saura trouver son public. Par exemple, le L’office de tourisme de Paris à donc créé un compte TikTok (@parisjet’aime) et publie régulièrement des contenus destinés à tous les publics. Gastronomie, patrimoine, curiosités, tout est fait pour répondre à la curiosité des voyageurs.La plateformea d’ailleurs bien compris le fonctionnement du jeu. Au cours de l’été, elle a mis en place un concours en détournant le(traduisez “TikTok me l’a fait acheter”, un hashtag utilisé par les utilisateurs ayant réalisé des achats suite au visionnage d’un contenu sur la plateforme).Booking a donc lancé le(“TikTok me l’a fait réserver”), incitant la communauté à reprendre ce hashtag et à mentionner un ami afin de tenter de remporter un bon d'achat sur le site Booking.com. Avec l’aide de plusieurs influenceurs de la plateforme, Booking a connu une forte croissance sur son compte TikTok, mettant ainsi en valeur ses services.L'utilisation de TikTok dans le secteur du tourisme n’est plus une option. C’est une manière directe de toucher une, en suscitant la curiosité et l’envie de voyager. TikTok place donc ses pions face à Instagram , auparavant considérée comme la principale plateforme de partage de photos et de vidéos touristiques.