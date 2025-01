Voyages : découvrez Xiaohongshu, l’appli chinoise qui défie TikTok

Et la date butoir approche. Dès dimanche,et les mises à jour deviendront impossibles, ce qui conduirait à une petite et lente mort. Les utilisateurs déjà en possession de TikTok pourraient toutefois toujours l'utiliser.Pour mobiliser et marquer les esprits,. D'autres évoquent la fermeture de l'application. Face à ce risque, de nombreux utilisateurs et influenceurs qui craignent de voir disparaître la plateforme se tournent vers Xiaohongshu. France Culture évoque :L'interface essentiellement écrite en mandarin ne semble pas rebuter les nouveaux arrivants en provenance des Etats-Unis ... mais aussi de la France.Selon Numerama , le classement des apps gratuites pour iPhone la place en quatrième position, derrière ChatGPT, Threads et Temu.