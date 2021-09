Réseaux sociaux : Generation Z, TikTok, Twitter... voici toute l'actu !

être connecté via les médias sociaux a également permis à la génération Z de se forger une identité de groupe plus importante que les générations précédentes.

Tout simplement cette génération est la prochaine à voyager et donc potentiellement aller en agences ou sur vos sites internet ou encore vos réseaux sociaux. Globalwebindex, une société de ciblage d'audience, vient de sortir sa nouvelle étude sur la Génération Z, basée sur les réponses de 688 000 internautes âgés de 16 à 64 ans résidant dans 46 nations.Ce rapport porte sur les points de différence entre les millennials et ceux qui les supplantent. Quatre caractéristiques précises ont été identifiées comme l'anxiété, la motivation, l’engagement politique et la façon de consommer des médias visuels.Ils seraient moins anxieux face aux écrans, mais ils seraient plus ambitieux et motivés par la réussite. Les réseaux sociaux sont alors vus comme un possible tremplin social et économique.L'engagement politique des plus jeunes serait aussi plus fort, devant le 3e centre d'intérêt, alors qu'il n'était que le 6e pour les millennials. Ils auraient aussi moins de sujets tabous et accorderaient une importance toute particulière aux visuels, notamment sur les réseaux sociaux.Toujours selon l'étude ,"Cette présence exacerbée sur les médias en ligne révèle une chose : les plus jeunes sont aussi des cibles publicitaires plus faciles. Vous connaissez son terrain de jeu et ses préoccupations, à vous de jouer ;)