IA, réseaux sociaux : Vers la fin de l'hégémonie de Google ?

Les gens utilisent davantage la recherche avec les aperçus d'IA et la croissance de l'utilisation augmente au fil du temps à mesure que les gens apprennent qu'ils peuvent poser de nouveaux types de questions.



Ce comportement est encore plus prononcé chez les jeunes utilisateurs, qui apprécient vraiment la rapidité et l'efficacité de ce nouveau format.



Nous sommes également ravis de constater que Circle to Search favorise l'utilisation de la recherche et ouvre encore plus de types de questions. Cette fonctionnalité est également populaire auprès des utilisateurs plus jeunes : ceux qui ont déjà essayé Circle to Search l'utilisent désormais pour lancer plus de 10 % de leurs recherches,

Un chiffre sans doute surévalué, car malgré l'arrivée fracassante de ChatpGPT et consorts, l'usage des agents conversationnels n'est pas encore massif. Il manque encore un outil de rupture, comme a pu l'être le smartphone.En tout cas de nombreux experts estiment que nous sommes dans un point de basculement pour le web mondial.Pour ne pas louper ce virage qui serait fatidique pour la firme de Mountain View, son PDG a annoncé débloquer 75 milliards de dollars, pour investir dans l'IA et donner un coup de jeune à son moteur de recherche.Un chèque colossal qui doit servir à améliorer l'infrastructure technique, en construisant des serveurs et centres de données." a expliqué Sundar Pichai, le PDG de Google.