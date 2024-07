Ulysse veut faire des influenceurs des... agents de voyages !

Cette manne va nous servir à mettre sur orbite

Le lancement de ce nouveau produit est excitant et tout va bien pour nous,

Nous devions aller chercher de nouvelles sources de croissance pour Ulysse.



Aujourd'hui, les voyageurs suivent les recommandations et idées des créateurs de contenu. Nous nous sommes dit que nous devions alors les mettre dans notre poche.

Un beau pied de nez, après l'échec cuisant de la précédente levée de fonds.En 2022, la start-up postulait pour lever entre 15 et 20 millions d'euros. Finalement la crise sanitaire a calmé les velléités des business angels et fonds d'investissement.Cet échec a entrainé une importante restructuration de la jeune pousse, qui n'a pas eu d'autre choix que de chasser les coûts et viser la rentabilité. Un dimensionnement revu à la baisse qui n'a pas tempéré la fougue d'Axel Guidicelli bien au contraire." s'enflamme le cofondateur de la start-up.L'idée de départ est plutôt simple.Et pour attirer les influenceurs, passionnés de voyages et autres travel planners, les équipes de la jeune pousse vont créer des pages internet pour chaque voyage réalisé.Un carnet de voyages qui fera office de vitrine pour attirer la communauté et vendre des séjours.