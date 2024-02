Ulysse : comment la start-up apprend à vivre sans levée de fonds ? 🔑

TourMaG.com - A quoi ressemble Ulysse maintenant ?



Axel Guidicelli :<span class="podle-arthur"> Nous sommes passés de 35 à 10 personnes, à cela s'ajoutent quelques freelance.



Les bureaux ont grandement réduit aussi, passant de plus de 200 m² à 85 m² (rires, ndlr). Être l'assistant personnel du voyageur est dans notre ADN, de lui apporter des informations et l'aider dans ses préparatifs sur son voyage.



Nous allons de plus en plus sur cette vision, en intégrant notre communauté, d'où la nouvelle marque. </span>



TourMaG.com - Que ressortez-vous comme expérience de votre série de posts "Road to 0 euro" sur Linkedin ?



Axel Guidicelli :<span class="podle-arthur"> A la base ce n'est pas vraiment un exercice que j'aime, mais je me suis dit que c'était mon rôle de partager notre quotidien et d'être visible, pour exposer un peu plus médiatiquement Ulysse.



Sur cette plateforme, habituellement les témoignages sont assez faux et je n'ai pas de leçon à donner à personne, si ce n'est partager mon expérience au quotidien.



Je partage les vrais chiffres d'Ulysse, je suis totalement transparent. Finalement, ce discours de vérité correspond bien à mes valeurs et à celles de l'entreprise.



Le fait d'être aussi tranché plait, même si les chiffres ne sont pas toujours bons (rires, ndlr).



Je ne pensais pas du tout avoir autant de retours, en si peu de temps. Au-delà de la visibilité, j'ai aussi l'impression que les gens ont un peu envie de nous aider.



J'ai des contacts de personnes qui cherchaient des prestataires pour leurs billets d'avion, au lieu de se tourner vers une autre entreprise, ils nous ont auditionnés. Certains ont vraiment envie de nous donner un coup de pouce, pour atteindre la rentabilité. </span>