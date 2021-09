Billets d'avion : Ulysse veut "devenir une boîte mondiale"

Aujourd'hui, il est assez difficile de faire sans les GDS ou les agrégateurs, je dois bien l'avouer. Nous nous rendons compte que sur NDC, très peu de compagnies sont prêtes.C'est assez compliqué.Sur notre business modèle, nous ne sommes pas impactés, car nous sommes basés sur le volume. Le problème est sur l'opérationnel, par la mauvaise qualité technique des GDS, cela génère beaucoup de travail pour le service client et pour nos développeurs.A la fin de l'année 2020, nous avons lancé une véritable assurance sans motif, sans justificatif et avec remboursement immédiat, grâce à Koala. Pour l'avoir testé récemment, c'est assez bluffant et unique sur le marché.Nous avons refait entièrement notre site, comme si nous avions recréé l'entreprise.Notre plateforme, créée par Lancelot qui est mon associé, n'a pas été prévue pour atteindre un tel stade de développement et encore moins pour notre importante phase de croissance prévue prochainement. La refonte va être mise en ligne dans les semaines qui viennent.Pour finir, notre application devrait sortir d'ici la fin de l'année. Elle sera dans un premier temps accessible uniquement à nos clients et voyageurs. Nous voulons créer une expérience exceptionnelle et nous attendons leurs retours réguliers, pour l'améliorer et l'ouvrir à tous.