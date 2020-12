Ulysse : "En 2020, nous ferons mieux que l'année dernière" selon Axel Guidicelli

TourMaG.com - Ce mardi 15 décembre 2020, Ulysse signe un partenariat stratégique avec Duffel. Que signifie ce partenariat pour vous ?



Axel Guidicelli : Tout d'abord, il faut savoir que Duffel est une entreprise du secteur du tourisme basée à Londres, mais créée par des Français, dont l'ambition est de devenir le Stripe du voyage.



Elle a intégré le plus important accélérateur de start-up au monde, Y Combinator, puis elle a levé plus de 80 millions de dollars.



Leur ambition est de se positionner entre les agences de voyages et les compagnies aériennes, au niveau de la relation commerciale.



Pour nous, Duffel va nous apporter toute une brique technologique, très simple, pour nous permettre de faciliter les relations et connexions avec les compagnies aériennes.



Ainsi, il nous sera possible d'accéder à tous leurs services et toutes leurs offres. Il nous sera possible d'automatiser toutes les tâches autour de la réservation d'un billet d'avion, que ce soit l'annulation, la modification, l'ajout d'un bagage, etc.



TourMaG.com - Que signifie ce partenariat ?



Axel Guidicelli : Même s'ils ont des moyens très importants, en étant très jeunes, ils ont une connaissance et une expertise du marché importante, notamment au niveau des relations avec les compagnies aériennes.



Pour eux, nous leur offrons l'avantage d'être présent en France, puis très bientôt en Europe, tout en ayant une connexion directe avec les clients finaux.



Duffel est pour le moment exclusivement BtoB.



Il ne coupe pas la relation avec les compagnies, mais se place comme un facilitateur, tout en fournissant la brique technologique que nous utiliserons pour les réservations.



De plus, ayant dans leur catalogue plus de 100 transporteurs dans le monde, cela va nous faciliter notre déploiement à l'international.