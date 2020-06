Où et comment partir en vacances cet été ? La carte interactive d'Ulysse apporte des réponses

La start-up Ulysse propose une carte interactive mise à jour sur les réouvertures des frontières

Dans cette période trouble, il n'est pas facile de s'y retrouver, les informations sont nombreuses et parfois contradictoires. Les Français pourront partir en vacances cet été en France, mais le pourront-ils en dehors des frontières ? La start-up Ulysse a créé une carte interactive pour apporter le plus de réponses possible aux voyageurs et leur permettre de se projeter.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 10 Juin 2020

