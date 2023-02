L’importance de TikTok pour les destinations touristiques : le développement du compte de la République Dominicaine par Travel-Insight

Certains éléments peuvent aider vos vidéos à mieux performer. L’algorithme TikTok est friand des vidéos créatives et originales, qui surfent sur les Trends. Il a tendance à valoriser ce genre de contenus : sur TikTok, le nombre d’abonnés n’est pas ce qui est important !



1 : Avoir un rythme de publication

Comme sur les autres plateformes, publier régulièrement est important, cela permet de vous installer durablement sur le réseau social mais aussi d’instaurer des rendez-vous avec votre communauté, qui viendra régulièrement consulter vos derniers posts.



2 : Créez des contenus propres à TikTok

L’algorithme de TikTok est sensible et préfère des vidéos dont le contenu a été spécialement pensé pour la plateforme que mobilisé sur plusieurs réseaux en même temps. Cela prend plus de temps de production, certes, mais les performances n’en seront que meilleures !



3 : Un seul sujet par vidéo

Comme sur la majorité des plateformes, le temps d’attention des utilisateurs est très court, généralement de 2 secondes. Il faut vite attirer leur attention, et aller aux informations essentielles. Mieux vaut donc traiter d’un seul concept, parler d’un seul lieu dans une vidéo plutôt que de chercher à faire des vidéos globales.



4 : Mobiliser les Trends

C’est la force de TikTok et de son algorithme : la mobilisation de Trends par des utilisateurs du monde entier, qui se répondent de vidéos en vidéos. Adaptez-les à votre contenu et l’algorithme n’en sera que plus heureux !



5 : Identifiez votre contenu

Créez votre hashtag et indiquez votre géolocalisation pour permettre à votre contenu de remonter plus facilement dans les feeds des autres.



6 : Impliquez les internautes

Que ce soit en mobilisant le contenu produit par les internautes sur votre compte ou en les aidant à s’évader grâce à vos contenus, ils doivent se projeter dans votre compte. Il faut que votre contenu leur fasse ressentir de l'émotion, des sensations, qu'ils souhaitent vivre ce que vous leur montrez. Valorisez le patrimoine, l’artisanat, les paysages et la culture de votre destination. Également, évitez les contenus institutionnels, jugés trop formels et froids pour TikTok selon ses utilisateurs.