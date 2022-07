Instagram : les plus belles vues sont prises depuis...

La Tour Eiffel attire toujours autant.Le hashtag EiffelTower Située aux Émirats Arabes Unis, celle qui reste encore la plus haute tour du monde, occupe une belle 2e place avec 6 001 463 posts, toujours sur Instagram.Avec plus de 828 mètres de haut, la Burj Khalifa propose une vue dantesque aux touristes, à partir du 124e étage se trouvant à plus de 400 m au-dessus du sol.Le podium est complété, cette fois-ci, par une merveille de la nature.Le Grand Canyon, en Arizona, propose un panorama sans limite et des couleurs hautement instagrammable. Lieu mythique pour les cinéphiles et les amoureux de la nature, le Grand Canyon est aussi le point de vue le plus sollicité des États-Unis sur le réseau social.Dans le top 20, 5 lieux américains sont présents, ce qui fait des USA le pays le plus représenté.