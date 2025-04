La tour Eiffel enregistre un record historique de satisfaction

L’année 2024 marque une nette évolution dans la perception de la visite de la tour Eiffel . Ce résultat représente uneCette tendance positive se confirme au premier trimestre 2025.L’échantillon de l’enquête comprend 13 891 questionnaires collectés en face-à-face avant la visite, 7 409 à la sortie et 1 604 retours en ligne. Cette méthode rigoureuse, bilingue et multiculturelle, permet une évaluation complète, tant « à chaud » qu’« à froid ».En termes de fréquentation, environ. La France représente 19,6 % des visites, suivie par les États-Unis (13,7 %), l’Allemagne (7,6 %), le Royaume-Uni (7,2 %) et l’Espagne (5 %).Plusieurs critères sont particulièrement plébiscités. Leatteint 98,2 % à l’intérieur du monument et 94,5 % à ses abords. Larecueille 98 % de satisfaction, soit une hausse de 4 points depuis 2023.est salué par 94,6 % des visiteurs, dont plus de 80 % « très satisfaits » de la disponibilité des équipes.est également en hausse : 85 % des répondants envisagent une nouvelle visite.Des travaux structurels ont contribué à ces résultats. La rénovation de l’ascenseur du pilier Nord, la modernisation des ascenseurs Duolifts, et l’embellissement du parvis et des jardins ont permis de réduire les temps d’attente et d’améliorer le confort de visite.Enfin, l’ajout d’animations telles que « Le Vertige de la Tour » ou «» renforce l’attractivité du site. Ces nouveautés, conçues en partenariat avec les concessionnaires, visent à enrichir l’expérience des visiteurs.