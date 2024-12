La tour Eiffel accueille gratuitement les écoliers parisiens

Ce nouveau dispositif s’inscrit dans une dynamique plus large d’accueil et de pédagogie à la tour Eiffel. Chaque année, le monument reçoit environ 1,2 million de jeunes visiteurs, âgés de 4 à 24 ans.



En complément de l’accès gratuit pour les enfants parisiens, des contenus pédagogiques spécifiques seront bientôt disponibles pour enrichir l’expérience. Ces ressources, accessibles sur place et en ligne, permettront aux jeunes d’approfondir leurs connaissances sur l’histoire, l’architecture et les secrets de ce site emblématique.



Pour les écoliers non parisiens, un dispositif préexistant offre déjà des tarifs préférentiels pour les visites scolaires, avec des réservations directement gérées par le service client de la tour Eiffel. Cette initiative reflète la volonté du monument de renforcer son offre éducative et de répondre aux attentes croissantes des jeunes visiteurs.