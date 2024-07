Tour Eiffel : une aventure Métavers au 1er étage

En tant que monument emblématique de l’innovation et du patrimoine parisien, la tour Eiffel enrichit désormais l’expérience de ses visiteurs grâce à l’initiative Tour Eiffel Effect. Offrant une immersion visuelle saisissante, cette expérience moderne et captivante inspirée des jeux d’aventure, met en valeur l’architecture majestueuse de la Tour et promet à nos visiteurs de nouvelles perspectives et des sensations inédites

Participer à faire vivre un moment inoubliable aux visiteurs de la Tour, dans un monde virtuel magique, complète parfaitement le parcours des visiteurs dans ce monument iconique ! Nous sommes très heureux de ce partenariat innovant, qui fait écho à notre mission de proposer des expériences mémorables

Nous sommes très heureux d’enrichir notre partenariat avec la tour Eiffel grâce à une expérience immersive inédite, une plongée jusqu’au sommet dans une autre dimension

L'ensemble de l'équipe de Mira est honorée d'avoir collaboré étroitement avec la SETE, Lagardère & Arteum pour créer cette aventure immersive unique et passionnante, rendant hommage au monument le plus emblématique et vertigineux du monde

Imaginé comme la continuité d’une visite réelle, «» révèle le monument sous un nouveau jour. L’animation transporte les visiteurs dans un univers narratif où le spectateur devient acteur et réinvente son espace/temps pendant lesde l’expérience. Grâce à une scénographie interactive, l’expérience de visite est ainsi enrichie.» commente Jean-François Martins . ,», Benoît Verdier »,»,Les billets sont proposés au(tarif enfant de moins de 12 ans : 12€, billet PMR : 9€, hors tarif billet d’accès au monument parisien ).