ET16 : Aquatech remporte le start-up contest, mais en quoi sa techno est révolutionnaire ?

Après avoir révolutionnées la distribution, la production ou encore les outils de gestion, les start-up s'attaquent dorénavant à des problèmes d'envergure du tourisme : sa durabilité.



Comme nous avons pu le voir avec le concours Tech4Islands, l'eau est devenue un enjeu crucial, que ce soir pour préserver les populations contre les maladies, désaliniser ou encore réduire l'impact de l'activité humaine sur les milieux aquatiques.



Et c'est sur dernier enjeu, qu'AquaTech s'échine avec sa technologie. Créée en août 2018, la start-up n'a qu'une seule vocation, à savoir traiter les eaux usées dans des zones très réglementées de type Natura 2000, via un système flottant et donc déplaçable.



AquaTech Innovation est donc un constructeur d’établissements flottants et concepteur, réalisateur, installateur de solutions d’assainissement et de recyclage de l’eau en milieu complexe.



Que ce soit pour les événements, les campings ou encore les villages vacances, le concept de la start-up est un bon remède pour assurer la durabilité du tourisme.



Les effluents rejetés par les solutions installées par Aquatech Innovation sont qualifiés « d’eau de baignade » par un laboratoire indépendant.



Avec déjà plusieurs réalisations, comme dans un camping Tohapi, au Port Ilon ou le projet Iloz, AquaTech débute sa jeune carrière sur les chapeaux... d'aéroglisseur.



Bravo à elle !