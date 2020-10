La promotion de la France a-t-elle été à la hauteur des enjeux ?

" Il faut travailler toute la chaîne de la conception à la réservation du client. Nous sommes en retard du le targeting, le retargeting, etc. il faut faire du marketing de la demande " plaide Nicolas Barret, le PDG d'UNIGO.



Et alors que la crise sanitaire s'annonce durable, la question de la communication des prochaines saisons se pose déjà.



"Les crises sont des révélateurs de ce qui ne va pas, c'est peut être le moment d'écouter les clients et d'investir pour être en contact avec les populations, pour requestionner sa marque, " pense Gérald Stein.



Les territoires qui existeront aux yeux des voyageurs dans le futur seront ceux ayant une vision d'ensemble et à long terme. La problématique de la data est aussi à ne pas oublier, car il y a au niveau national une carence et une exploitation qui est quasi inexistante.



" Exploiter la connaissance client revient à le connaitre et collecter les bonnes données. Il y a une méconnaissance de la puissance de la data par les élus et les décideurs territoriaux, qu'il ne faut cesser de rappeler à longueur de salons et workshop, " analyse Nicolas de Dianous.



Une fois de plus, la formation de nos élites revient sur la table. Les élus ne sont pas sensibilisés aux questions du tourisme, peut-être faudrait-il créer une haute école comme une ENA du tourisme, pour que tout le monde comprenne cet écosystème complexe.



Le voyage est une industrie et le gouvernement l'a bien compris, les politiques locaux moins ou pas du tout.



" Les décideurs sont des élus âgés peu sensibles au digital, peu au fait de ces mécanismes. Il faut former les élus, continuer le travail de conviction et de pédagogie auprès des décideurs territoriaux, " analyse Nicolas Barret.



Et si le renouvellement de notre classe politique n'est pas du fait des destinations, très vite ces dernières vont devoir se projeter.



" En 2002, 2003, les Américains sont venus en masse au Québec, puisque les destinations long-courriers étaient boudées, puis 2004 plus rien.



L'enjeu de 2021 sera de fidéliser la nouvelle clientèle pour toutes les destinations qui ont vu affluer les 12 millions de Français qui n'ont pas pu partir à l'étranger, mais comment le faire ? " interroge Jean-Luc Boulin, un consultant tourisme.



Une question qui reste en suspens. Par chance il reste encore quelques mois pour phosphorer dessus, mais aussi des pistes.



Cette campagne peut être une volonté nationale, mais la bataille " sera locale.



La fidélisation client se fera à l'échelle de la destination. Avec une collecte des données, des dispositifs de mesures de satisfaction, recueillir des mails pour leur adresser le bon message au bon moment. "



" Nous devons faire tout un travail d'acculturation et accompagner les Français à aimer la France " fixe comme cap, le PDG d'UNIGO.



En France, tout est politique, du football au tourisme.