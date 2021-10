Qui est Aglaé la start-up à l'innovation poétique et futuriste ?

TourMaG.com - Vous aimeriez vous substituer aux mobiliers urbains ?



Sophie Hombert : Au début, nous aimerions rester dans le secteur du BtoB, avec les parcs d'attractions puisque cela fonctionnel le plus possible.



Nous aimerions que d'ici 2024 ou 2025, nous sautions le pas de la phosphorescence. Nous aimerions alors résoudre des problèmes de sécurité, liés à la signalétique existante ou des routes qui ne sont pas éclairées.



Avec Aglaé, nous aimerions réduire la pollution lumineuse des villes, en remplaçant les lampadaires et les éclairages publics, par des sources de lumière plus douce et respectueuse de l'environnement.



L'avantage c'est que nous apportons une solution qui amène plus de biodiversité et une meilleure qualité de l'air.



TourMaG.com - Votre solution, le sérum que vous injectez, n'est-ce pas dangereux pour la terre ou les insectes ?



Sophie Hombert : Nous travaillons sur une solution biodégradable, sans impact écologique et biocompatible.



Dans le futur, nous aimerions que les plantes phosphorescentes soient complètement biodégradables. En ce qui concerne les insectes et les animaux, nous savons que notre source de lumière est plus respectueuse que les lampadaires.



Ces derniers ont une lumière très blanche qui se rapproche de la lune ou du soleil, ce qui vient perturber les cycles nocturnes des animaux.