Le Groupe Edeis entre au capital de la start-up IMKI

Le groupe Edeis a récemment fait parler de lui pour la reprise de la gestion des arènes de Nîmes ou sa candidature à celle du site de Clairvaux en Champagne.Il a déjà, en plus de 16 aéroports et 3 ports.Son approche comme développeur territorial est d’apporter une réponse sur-mesure à l’objectif d’attractivité et de rayonnement touristique des collectivités.En s’associant étroitement à, Edeis veut renforcer sa capacité à proposer des animations et des solutions de gestion faisantC’est elle qui permet depuis plusieurs années de créer des contenus originaux et d’